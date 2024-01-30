台南一名KTV女服務生上班時，被眼前包廂內的景象嚇傻，包廂內彷彿遭炸彈炸過，不只桌上一片混亂，沾滿了刮鬍膏、麵粉，連椅子上還有蛋液，這讓她氣到在地方社團PO文怒嗆：「這種水準就別出門了」。

根據女子PO出的畫面，看見KTV包廂內桌上滿桌沒吃完的食物、空酒瓶、衛生紙，最驚人的是桌面上，滿滿的麵粉、刮鬍膏，就連椅子上也都沾滿了蛋液、麵團，從桌面、椅子、地板一路延伸到廁所全部亂成一團，洗手台排水孔也被丟了垃圾。

台南KTV內有一群年輕人慶生，砸麵粉雞蛋還有刮鬍泡，女子PO出包廂內慘況怒斥。（翻攝臉書台南大小事）

台南KTV內有一群年輕人慶生，砸麵粉雞蛋還有刮鬍泡，女子PO出包廂原本乾淨的畫面。（翻攝臉書台南大小事）

女子在臉書《台南大小事》PO出影片照片，並發文指出「這是哪門子的慶生？你們是來讓外場的阿姨們想輕生的吧！還造成公司這間包廂無法營業的損失」、「剃鬚膏就很難清了，什麼不好玩還帶生雞蛋、麵粉來惡搞！」。

該名女服務生表示，外場阿姨年紀都已經大到足以當該包廂客人的母親甚至祖母，光是要將包廂恢復原狀，就得耗費許多時間、體力，「如果外場阿姨們是你們的家人，你們希望自己的家人也遇到如此這般嗎？還是你們在家就是這樣糟蹋自己的家人？每天都在公司看猴子，根本不用去動物園」。

「一個包廂一個小時才收300元，你10幾個人，不要把300塊當成3萬塊在用，就算你花3萬塊 你需要這樣糟蹋人嗎？」， 才花1200元，就這樣糟蹋清潔人員，連最後多收1000元清潔費，這群猴子都還要用湊的，實在很丟臉。

不少網友看到後傻眼紛紛留言「真的還滿沒水準的，這包廂清潔費至少要4-5000」、「應該把那些人發出來」、「現在慶生還有人在砸蛋糕刮鬍泡？」、「可悲的台灣教育」、「猴子永遠不知道當人類的辛苦」、「一群沒家教的屁孩」，有網友要求公開慶生客人，但原PO表示，主管人美心善說「孩子還要做人不要公開」。