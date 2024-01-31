這隻病懨懨的黑面琵鷺蹲在賞鳥亭對岸的河床、無法拍翅起飛。（台南市生態保育學會提供／張毓翎台南傳真）

台南市學甲溼地生態園區昨日下午出現1隻病懨懨的黑面琵鷺，台南市生態保育學會副總幹事黃永豐據報，在泥沼中搜索1個多小時後，順利救到受傷的黑面琵鷺；生態保育學會理事長邱仁武今天表示，這隻黑面琵鷺送醫後情況穩定，待康復後會野放，讓牠重回到大自然的懷抱。

邱仁武說，昨天下午3時半左右，他偕同「黑琵先生」王徵吉前往學甲溼地做調查紀錄，接到鳥友張順雄通報，發現1隻黑面琵鷺蹲在賞鳥亭對岸的河床、無法拍翅起飛，鳥友黃永豐與李進裕也趕至現場查看，決定下溪救援。

黃永豐穿著青蛙裝跨過排水溝渠，然後再穿越有10多公尺的紅樹林灘地，一步一步慢慢前進，下午5點多才接觸到受傷的黑面琵鷺，正當要轉身離開濕地河床，雙腳卻陷入泥沼，根本無法順利前進回程，當時天色昏暗，且非常寒冷，費了九牛二虎之力才上岸。

後續這隻受傷的黑面琵鷺被送台南市慈愛動物醫院治療，由院長陳培中接手進行保溫及上點滴跟抗毒血清急救治療，眾人都希望能將這隻黑面琵鷺救活。