台南市府近年力推普及化運動政策，期望藉由規畫跨校班際運動賽事厚植基層運動競技基礎。台南市體育局日前公告，將於年後舉辦112學年度普及化運動賽事，賽事項目包括馬拉松、大隊接力、樂樂棒球及跳繩接力等4項，今年樂樂棒球全國決賽也將由台南市政府承辦。

南將承辦樂樂棒全國決賽(圖片來源：台南體育局提供)

台南市政府日前為配合教育部普及化運動政策、豐富化體適能計畫，著手規劃多項跨校班級競賽。台南市政府表示，期望透過有趣的競賽規劃，增進班級經營之效，並培養學生團隊合作精神。今年度台南將辦理4項跨校班際運動競賽，包括馬拉松接力班際對抗賽、大隊接力班際對抗賽、樂樂棒球錦標賽及跳繩接力等，今年度的樂樂棒球全國決賽也將在台南市辦理，屆時將有來自全台各縣市的隊伍，齊聚台南亞太棒球場，共同角逐冠軍金盃。

台南市長黃偉哲表示，跨校班際競賽的項目繁多，台南市今年選擇舉辦馬拉松接力、大隊接力、樂樂棒球及跳繩接力4項賽事。其中尤以大隊接力項目最為刺激，也是最考驗團體默契，棒對棒的接力能夠有效凝聚班級團隊的向心力，練習的過程中也能夠激發學生喜愛運動，達到推動普及化運動的目標。

黃偉哲補充，樂樂棒球是一項有利於小學生學習及玩樂的安全棒球，尤其在都會地區，不必受限場地、性別及安全性的顧慮，讓孩子在玩樂中學習及感受棒球的迷人之處，不僅可以促進身體機能的發展，更可以學習團隊合作的能力。本次樂樂棒球全國決賽將在台南市盛大舉辦，台南亞太棒球場將聚集全台各縣市代表隊伍同場競技，預期將在台南帶動樂樂棒球風潮，進一步奠定樂樂棒球運動發展基礎。