行政院長陳建仁2日下午到台南市關廟區悠然山莊安養中心慰訪關懷機構內長者，並致贈春節加菜金，他致詞強調，長照需要中央、地方合作，蔡英文總統上任迄今，長照經費提升逾17倍，因應超高齡社會來臨，統合15個部會擬定相關對策，2023年至2026年也將投入1200億元經費，為長者們打造高齡友善的居住環境。

悠然山莊安養中心今天特別安排機構內長者組成的「悠然山莊千歲團」表演，贏得陳建仁等一行人的讚嘆。悠然山莊是財團法人樹河社會福利基金會所創辦，成立迄已29年，陳建仁今天由市長黃偉哲等陪同參觀環境設施與體驗課程，隨後頒贈春節加菜金，並發放小福袋給參加活動的長輩們，場面溫馨熱烈。

陳建仁感佩長照人員的付出與奉獻，對於台南長照相關機構與服務人力，均為全台數一數二，直誇是典範，「很了不起」！

他提到，蔡英文總統剛上任時，當年度長照經費不到50億元，8年來已提升到876億元，行政院也制定因應超高齡社會對策方案，統合15個部會，推動345項工作，2023年起4年間還將投入1200億元。

陳建仁強調，長照相關經費、人力與設備都不斷精進中，提升從業者薪資、提高長照補助，以減輕年輕人的負擔，期待透過中央與地方共同努力，讓每位長者都能感受到社會的愛心與溫暖，地方在長照工作上若有需要幫忙之處，中央也會協助推動。