北市長照中心2022年5月發生照服員腳踢身障院生，53歲陸姓婦人送醫救治，5月27日宣告不治，56歲林姓女照服員被控傷害致死，士林地院30日進行言詞辯論，林婦否認犯罪，辯護人主張檢察官起訴腳踹，無法證明有踹到頭部，就算有也無法證明與死亡有因果關係，但家屬委由訴訟代理人，主張林婦早已素行不良，行徑有如「長照地獄」，請求法院至少判10年，審判長諭知2月27日宣判。

檢察官起訴，陸婦因智能障礙、視障領有手冊，2016年8月入住長照中心，2022年5月12日因嘔吐、大小便失禁緊急送醫治療，經醫院搶救，27日診斷右枕頭皮下血腫2公分、中線位移1.5公分，大腦脱疝導致死亡，檢察官調查，陸姓照服員在送醫前，曾以腳踹等方式傷害陸婦，起訴林婦傷害致死罪。

辯護人則稱，傳喚當時院內其他照服員，沒有人親眼看到林婦腳踢，而且林是為了要摻扶死者到廁所內，在教室內短短的數秒鐘，林婦並非練武奇才，怎麼可能短時間連續蓄力、發力連踢4次。

辯護人主張，死者身上有陳舊性傷痕，也曾因骨折送醫，案發前5月6日、8日、9日、11日頭部受傷，醫師認為7日內有可能急性出血，而林婦1人照顧7名院生，沒有傷害陸婦犯意，檢方僅憑推論、臆測而起訴，請法院考量罪疑唯輕、無罪推定原則，諭知無罪判決。

死者家屬委由律師表示，從長照中心的監視器發現，林婦4月27日錄到她連續踹死者頭，「咚」的聲響連監視器都錄到，甚至大聲喝斥「起來」連續4次，更顯示林婦有揮手打頭，虐待的行為，只要林一進入房間，就能聽到陸婦的哭泣聲，顯示林婦常有大力揮打，時間更是從早到晚，導致死者見到林婦就發出怪叫，5月12日當天也是大聲喝斥，大力揮打更是林婦的習慣。

家屬更稱，陸婦因智能缺陷導致視障，行動都非常小心，平時都很乖，入住後每星期2天家屬都會去長照中心陪伴，甚至幫忙打掃環境，事發至今林婦從未道歉，不曾到靈前祭拜，事發後，才驚覺在背後做了這些事情。律師更稱，從監視器發現照服員早上玩股票，中午吃木瓜，根本沒有人力不足，請法官考量林婦從早到晚虐待，還攻擊其他院生以及死者領有身心障礙手冊等因素，判處至少10年有期徒刑。

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