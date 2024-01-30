直徑接近台北101大樓的「2008 OS7小行星」將在2月2日最接近地球。（天文館提供／蔡佩珈台北傳真）

直徑接近台北101大樓的「2008 OS7小行星」將在2月2日最接近地球，台北市立天文科學教育館今表示，該顆小行星不會撞擊地球或進入大氣層，安全無虞，請民眾不必擔憂。

「2008 OS7小行星」被美國航太總署噴射推進實驗室列為「潛在威脅小行星（PHAs）」，台北市天文館介紹，天文學家研判該顆小行星直徑210到480公尺，大小接近台北101大樓高度。

館方指出，「2008 OS7小行星」即將在2月2日晚間10時40分最接近地球，距離僅0.019天文單位、285萬公里，以每秒18.2公里的速度通過，但該顆小行星不會撞擊地球或進入大氣層，所以安全無虞，不必擔憂。

北市天文館介紹，太陽系小行星絕大多數與地球相距甚遠，少數軌道與地球相近且直徑達140公尺以上的小行星，就被稱為「潛在威脅小行星」，截至目前為止，已有2349顆潛在威脅小行星被發現，其中「2008 OS7小行星」就是在2008年7月30日被發現，它的公轉周期約2.63年，2月2日晚間最接近地球，此時亮度約15等，將在鯨魚座與波江座交界處快速通過。

北市天文館表示，其實「潛在威脅小行星」接近地球的次數遠比大家想的還多，像是2024年與地球距離近到0.05天文單位以內的就有18顆，最接近的是在12月4日通過地球的「2020 XR小行星」，距離僅0.01477天文單位，也就是220萬公里左右，其次便是「2008 OS7小行星」。

館方指出，未來150年內最接近地球的則是直徑約370公尺的毀神星，它將在2029年4月14日以不到4萬公里的超近距離擦過地球，幾乎達到同步衛星的高度，但科學家們暫時排除毀神星撞擊的可能性。

天文館表示，根據估算，2000餘顆「潛在威脅小行星」只有156顆直徑大於1公里，屬於大型PHA，若真有如此大的小行星撞擊地球，恐造成全球性地質與氣候劇烈變化，甚至滅絕事件，但也不用過於擔憂，因為這樣的事件平均每44萬年才會發生一次。