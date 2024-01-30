台北市文山區木新市場將改建，樟文里長林淑珠批評，市場處僅在去年9月13日舉辦說明會且無疾而終。（劉彥宜攝）

台北市文山區木新市場將改建，台北市市場處先前評估目前是停車場的樟新市場預定地作中繼市場，都發局卻編列社會住宅預算。樟文里長林淑珠炮轟，市場處未積極溝通樟新市場預定地，里民也堅決反對挖掉木新公園。市場處回應，持續尋找木新市場300至500公尺公園用地，並搜集地方意見，積極推動改建。

木新市場處低度使用狀態，2樓區民活動中心遭鑑定氯離子過高，林淑珠積極推動改建，市場處先前評估目前仍是停車場的樟新市場預定地作中繼市場，但都發局1月又編列836萬5000元預算於樟新市場預定地建社會住宅，目前一讀通過。

樟文里長林淑珠率居民於木新公園抗議，她說明，木新市場自2021年起問題層出不窮，2021年甚至有民眾差點被碎石砸中，因此開始和市場處溝通 搶救木新市場大樓，去年3月底討論以樟新市場預定地做為木新市場中繼站，但市場處僅在去年9月13日舉辦說明會，樟新里認為市場會帶來鼠患及交通混亂，加上臨近有幼兒園，因此堅決反對。

林淑珠批評，不僅市場處一路失職，僅開1次說明會且無疾而終，市府未積極溝通，讓樟文里、樟新里自己打架，里民活動只能像是遊牧民族，在人行道、景美女中操場等地辦活動，接著都發局又橫插一腳，編列預算擬於樟新市場預定地蓋社宅，而市場處30日又通知會勘木新公園，評估木新公園是否可作為木新中繼市場。

民眾一度群起激憤，他們抱怨，木新公園大樹林立又緊鄰民宅，現有樟新市場預定地可蓋中繼市場不用，卻和民眾搶地，實在很奇怪，讓樟文里民淪次等公民。

文山區長劉哲明說，2月底前會請市場處評估，並給出中繼市場的方案，木新市場改建勢在必行，會勘並非決定定案，而是針對木新市場周遭300至500公尺公園用地、機關用地會勘，並彙整各地點向市長蔣萬安報告，之後召開地方說明會定案。而里民活動也歡迎使用其他區民活動中心，6月也會再增加2處區活。

市場處副處長高群荐說明，中繼市場必須要離市場距離不會太遠、空間夠大且周邊居民可接受，難度相當高，樟新市場預定地則遭樟新里反對。綜觀過去北投市場、成功市場和大龍市場改建，都以鄰近公園作為中繼市場，因此這次目標也朝向機關用地、公園用地，但木新市場周邊住宅林立，公園用地有限。

他強調，木新市場攸關上百攤攤商的生計，無法停止運作，將持續搜集地方意見，尋找場地、了解現場狀況，推動木新市場改建。