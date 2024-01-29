行政院長陳建仁今天上午赴桃園市私立安康啟智教養院致贈加菜金及新年福袋。(呂筱蟬攝)

行政院長陳建仁今天上午赴桃園市私立安康啟智教養院致贈加菜金及新年福袋，該行程並未安排媒體聯訪，針對長榮航空勞資爭議和平落幕，機師們決議不罷工，陳建仁僅說「很開心，祝大家新年快樂」。另身心障礙福利機構面臨人力不足及薪資低問題，他也說，政府去年9月通過身心障礙服務資源佈建計畫，投入480億元經費，擴充身心障礙者照顧資源。

陳建仁表示，台灣截至去年9月，全國身心障礙者超過120萬人，占全部人口5.16％，身心障礙福利機構扮演減輕身心障礙家庭照顧角色，相當重要，要守護每一位院生需要三種心，包含愛心、耐心和用心，相關人員的努力應該得到政府更多的幫助，身心障礙機構面臨人力不足還有薪資過低問題，政府從2019年9月開始，有身心障礙福利機構服務躍升計畫，提高服務人員的薪資增加招募誘因，去年年共有222家身心障礙福利機構，得到經費10.6億元，平均每年有5714名服務人員，還有1萬5016名身心障礙者受益。

他說，政府盡最大努力與教養院同仁在一起，即使台灣面臨高齡化社會，身心障礙者慢慢邁入老年時，也可以把他們照顧的很好，照顧依然在。去年9月衛福部也通過身心障礙服務資源佈建計畫，投入480億元，擴充身心障礙者照顧資源，強化困難個案照顧跟服務，減輕照顧者負擔，同時也充實服務人力、改善身心障礙機構勞動條件，政府一定跟大家走在一起。