大陸民航局宣布明起取消「M503航線自北向南飛行偏置」，且後續將啟用與M503銜接的W122、W123航線由西向東運行，外界認為此用意是模糊化海峽中線，加大台灣空防監測壓力。對此，行政院長陳建仁31日表示譴責，批評對岸政府破壞雙方自2015年來的協商結論，破壞台灣海峽及區域和平現況，應盡快停止不適當作為。

針對M503航路調整，儘管大陸國台辦發言人陳斌華表示，此次調整是為緩解有關地區航班增長壓力，有利於改善兩岸航班營運，但是我方民航局表達嚴正抗議及強烈不滿，陸委會認為有改變台海現狀的疑慮，要求陸方立即停止不負責任的飛航行動。

對此，陳建仁上午赴台北花市視察春節花卉供應情形前接受媒體聯訪，他說，中國政府片面更改航線，破壞雙方2015年以來的協商結論，也對飛安造成影響，他要特別提醒，例如中國施放氣球行經我國的領空，這樣的一些作為，都是破壞台灣海峽及區域的安全穩定現況，我國政府表示譴責，也希望中國政府停止這些不適當的作為。

陳建仁說，他也要請相關單位對於相關影響及因應處置細節詳加研議，以便保障我國飛行及國家安全。

此外，準總統賴清德曾說會邀請跨黨派組閣，有藍委呼籲應啟動「黨對黨」的談判，媒體詢問他是否認為跨黨派邀請等於組聯合內閣。陳建仁則說，社會各界對於新的政府組成都有許多的期待，相信未來的賴總統一定會有最好的安排。