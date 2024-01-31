大陸民航局30日宣布，從2月1日起取消「M503航線自北向南飛行偏置」，且後續將啟用與M503銜接的W122、W123航線由西向東運行，未來M503航線將更貼近海峽中線，恐壓縮我空防縱深及預警時間，試圖抹去海峽中線的存在。國防部上午嚴厲譴責此舉衝擊臺海安全穩定現狀，北京當局應負起責任，即刻停止此種做法。

針對中共宣布取消M503航線飛行偏置等舉動，國防部今（31）日表示，臺海和平穩定，攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方的共同責任。中共單方面的蠻橫做法，極易導致緊張情勢升高，衝擊臺海安全穩定現狀，北京當局應負起責任，即刻停止此種做法。

國防部強調，國軍備戰不求戰、應戰不避戰，將運用聯合情監偵手段，持續嚴密監偵、掌握臺海周邊海、空域動態；並依敵情威脅的變化，採取適切警戒、應處與公告示警措施。針對進入我防空識別區的不明航空器，將依作業程序及突發狀況處置規定應處，確保我領空安全。