小編今（31）日精選5件不可不知的國內外財經大事。聯發科30日舉行竹北辦公大樓動工典禮，譽為台灣科技新地標，董事長蔡明介強調，辦公大樓預計於2027年完工，為聯發科一大里程碑。執行長蔡力行指出，旗艦級天璣9300晶片取得巨大成功，對AI手機換機潮深具信心，今年將推出天璣9400，採用台積電3奈米製程，將超越9300、再創高峰。

【1】聯發科放大絕戰高通

聯發科董事長蔡力行透露，今年第四季將推天璣9400，以台積電N3打造，有信心再創高峰。據傳高通Snapdragon（驍龍）8 Gen 4 CPU將以全自主架構設計之Oryon核心、AI引擎將迭代至HTP5，在AI PC方面，高通也率先推出X Elite Arm PC，市場期待聯發科能端出殺手級產品對抗。

【2】美財報周鬧封關 13勇士抱股過年

決戰美股超級財報周，1月31日開始連續三天，有多家美國AI科技巨頭公布財報，其中五大巨擘谷歌、超微、微軟、高通、蘋果，與台鏈關係最為密切，概念股將跟著台股封關收紅做最後的衝刺，法人並建議可依各機構做出的評等與目標價布局，抱股過年。

【3】當沖降稅常態化 財政部回應了

金融總會30日公布2023年金融建言白皮書主管機關首次回應，券商呼籲修正「證券交易稅條例」相關規定，將上市櫃股票當日沖銷交易證券交易稅稅率千分之1.5徵收常態化，財政部暫持否定態度。

【4】陸民航局出招 改變M503航線

農曆春節即將來臨之際，大陸民航局30日晚間突然宣布，自2月1日起，取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，後續還將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，以提升空域運行效率。對此，陸委會表達嚴正抗議，並表示此舉有改變台海現狀疑慮，製造兩岸不安。

【5】馬斯克：大腦晶片 人體實驗成功

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的神經科學公司Neuralink於美國時間28日首次展開人體實驗，將晶片植入人體中，且稱該名病患術後恢復情況良好，消息隨即引發全球科學界與醫學界高度關注。