展望金龍年，「舊AI個股、台積電會破700、台股指數會創新高」證券分析師張陳浩直言，AI概念股將會是全年度的主流，而舊的AI伺服器如緯創、廣達等整理已久，可望擔任此波攻堅的領頭羊，AI題材將持續的發酵，個股將蓄勢待發！

至於美國升息與否，張陳浩則認為，隨著美國總統大選的到來，經濟成長與否將會比通膨問題更為重要，他預期3月美國將會選擇降息。目前台幣持續續升值也可看出熱錢不斷的回流，而農曆年台商回台也需要台幣發紅包等等，台幣可望維持升值趨勢，台股資金動能十足。

盤面上，台積電(2330)今日壓在盤下整理，收在642元，下跌0.93%；AI概念股的緯創(3231)、廣達(2382)收盤漲幅在1.2~3%不等，而神盾(6462)收在248元，大漲9.73%、巨有科技(8227)則收在17元，上漲4.13%；亞矽(6113)收在漲停板41.4元。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸表示，就企業面分析，台股不論科技或非電族群在2024年獲利年成長都將轉為正數，下半年銜接旺季及新產品上市，季增幅也開始轉正，根據保德信台股團隊預估，台股企業整體年增幅將來到18.6%，其中電子業獲利年增率有機會繳出26.83%的亮眼成績，有利於支持指數表現，而非電不含金融亦能展現10.35%的年成長。