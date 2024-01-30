協和電廠更新改建計畫（含第四天然氣接收站）因涉及大規模填海造陸、毀壞珊瑚礁，引發環團不滿，台電因而提出東移方案，但恐影響基隆港營運，目前仍在環評初審中，原本補件期間為1月底，台電昨天發公文予環境部要求再展延6個月，環境部官員證實並表示，如果沒有特殊原因就會同意展延。

為了汰除汙染較嚴重的協和重油發電廠，台電規畫改設天然氣發電廠，因此提出協和電廠更新改建計畫及設置天然氣接收站，原本台電規畫填海造陸29.25公頃設置天然氣接收站，後來縮減至18.6公頃，之後再提出縮小面積至約14.5公頃（3.0版），並將填海區東移至LNG卸收站港池內，以保留外側潛堤區珊瑚及大海扇區，但航港單位擔心基隆港有滅港疑慮。

由於涉及新舊環評委員交接，去年環境部安排新任環評委員分別於9月及12月現勘，並建議東移方案應增加環境調查，環境部環境保護司司長蔡孟裕表示，台電昨天發公文予環境部稱為補充環評委員書面及現勘提出意見，因此盼展延6個月至今年7月31日為止，依過去慣例，如果沒有特殊原因就會同意展延。