其中，復華台灣科技優息(00929)在2024年開局首月爆冷門，配息金額高達0.13，等於是幫投資人加薪18%。連續7個月穩定配息的安心感，以及每月可以看到配息滾入的成就感，讓00929本月再湧進8.4萬人，累積達59萬受益人幫自己加薪。

2月公告配息金額在即，已有不少網友表示在新的平準金制度之下，期待2月可以繼續複製貼上，長期累積張數為自己籌備退休金。

兔年封關在即，近期又是哪些ETF交易最熱絡？觀察近5日成交均量，前四名由槓桿型ETF包辦，第一名是元大滬深300正2(00637L)，高達13萬張，富邦恒生國企正2(00665L)則是超過9萬張，位居第二名。

若以原型股票型ETF來看，復華台灣科技優息(00929)以8萬多張摘冠，呈現斷層式領先，遠遠超過其他原型股票型ETF。除了00929之外，擠進前十大的原型股票型ETF，尚有中信中國高股息(00882)、群益台灣精選高息(00919)、國泰永續高股息(00878)等3檔。

就受益人數成長、官股買超情況及近期交易量等三大指標來看，原型股票型ETF中， 00929、00919及0056無疑是熱度最高的前三霸，其中又以00929最夯，摘下全ETF市場受益人數成長最多、官股買超最多，以及原型股票型ETF近5日成交均量最多的三冠王寶座。

近期交易最熱絡的十大ETF

資料來源：CMoney ，資料日期：2024/01/26

00929受益人數成長最多，年初至今，不到一個月就增加84,945人，為全市場第一名，目前受益人數逼近60萬人；其次依序為群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)，分別增加70,751人及49,487人。

今年最炙手可熱十大ETF

資料來源：CMoney ，資料日期：2024/01/26

00929受益人數大幅成長，除了散戶買進之外，官股也是一大助力，數據顯示，今年以來八大長老已經買入00929超過21萬張，買超金額已逾40億元台幣，無論是買超金額及張數，00929均是官股排名第一名。買超張數及買超金額第二名則分別為群益台灣精選高息(00919)及元大高股息(0056)。

今年以來官股最愛買的10檔ETF

資料來源：CMoney ，資料日期：2024/01/26

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

近期交易最熱絡的十大ETF