聯發科執行長蔡力行今日出席自家新竹高鐵辦公大樓開工動土時，談到AI趨勢，他表示，AI智慧機一定是個很重要的趨勢，今年聯發科的天璣9300非常成功，客戶端反應非常滿意。他更大方加碼表示，下一代旗艦9400會在今年第四季亮相，屆時表現肯定會超越天璣9300，聯發科對於自家的產品非常有信心，看好會是另外一個高峰。

聯發科今年天璣9300搭載台積電(2330)4奈米製程，採用八大核架構，為4顆Cortex-X4+4顆Cortex-A720。目前已經搭載天璣9300的機款為vivo X100，搭上AI至智慧機題材，在大陸、台灣市場銷售皆有優異表現。 另外，還有OPPO Find X7同樣也是搭載天璣9300，預計未來會有越來越多的非蘋陣營加入，對於聯發科營運貢獻會持續成長。

另外，由於今日爆發的台北新地標天空塔，遭檢舉涉嫌掏空，而聯發科海外子公司也提告一事，聯發科執行副總顧大為則回應，此案已經進入法律程序，故不予以回應。