蔡明介今日藉由自家新竹高鐵辦公大樓的動土典禮喊話政府，期待政府以政策多支持台灣IC設計產業，並讓IC設計產業在國際的科技舞台有更重要地位。經濟部長王美花也大方表示，半導體是全球競爭激烈的產業之一，台灣擁有綿密的上中下游產業鏈，年半導體產值高達400億元美金。台灣擁有200家IC設計業，聯發科更是其中佼佼者，更是全球最有競爭力的業者之一，也和輝達就車用領域合作智慧座艙，這都是競爭很激烈的領域，故就政府立場來說，就已經釋出對應的政策，提供更多、更好的資源，讓台灣半導體可以有更好得競爭力，這絕對是政府的大方向。

王美花進一步就四面向點出政府該如何助攻IC設計產業的，首先，思考如何讓IC設計業者和製造業匹配；第二，美國對大陸的晶片禁令下，大陸勢必會全力發展成熟製程晶片，台灣的因應策略；第三，AI(人工智能)技術大爆發下，IC設計產業如何有更好機會；最後，IC設計業的應用如何往各個產業發展。

王美花最後強調，就助攻台灣IC設產業來說，政府會就以上幾個方向努力，不論如何政府都會在相關的資源、政策以及媒合上來服務產業，對台灣來說，這絕對是根本上的重點，經濟部會做好產業很重要的幕僚角色，讓台灣在全世界繼續站穩重要的地位。