隨著嘉義科學園區動土，除帶動地方發展與就業機會，救災量能需求也須隨之提升，嘉義縣消防局為提升化學救災應變能力，全台首創與工研院在化災應變上攜手簽約合作的消防單位，29日與工業技術研究院(ITRI)簽署合作備忘錄，在嘉義縣長翁章梁見證下，由消防局長蔡建安與工研院綠能與環境研究所長王漢英代表簽署，並在大瓏企業股份有限公司嘉義廠舉行化災演練。

在嘉義縣長翁章梁見證下，由消防局長蔡建安與工研院綠能與環境研究所長王漢英代表簽署合作MOU（圖片來源：嘉義縣消防局提供）

翁章梁表示，消防同仁平時救災常暴露在高風險地區，救災不能僅仰賴同仁捨身救災的精神，科技化設備與訓練更是保障同仁人身安全的重要指標，期待透過專業交流、人才培育與設備引進等方式，提升消防人員面對化學災害的因應能力，降低救災風險，保障社會安全。此次能促成消防局與工研院簽署化學災害應變合作備忘錄，特別感謝工研院、大瓏企業股份有限公司嘉義廠、強本汽車交通事業股份有限公司的協助與幫忙，相信藉由工研院的科技實力、豐富經驗與強本汽車的專業團隊，更能強化嘉義縣化災應變量能，成為農工大縣邁進與蛻變的重要基石。

翁章梁表示簽署MOU強化嘉義縣化災應變量能，成為農工大縣邁進與蛻變的重要基石。（圖片來源：嘉義縣消防局提供）

消防局指出，期待結合過去搶救經驗及工研院的專業技術能力，不僅在防救災設備和技術上的持續精進，也能從「簽訂合作 MOU 」、「充實專業領域專家經驗及技術交流」、「火場及化災合作訓練」及「大規模動員演習」等面向與專業單位交流學習，提升消防人員面對化學災害的知能、技術，減少身處風險的機率。

消防局期待結合搶救經驗及工研院的專業技術，提升消防人員面對化學災害的應變能力（圖片來源：嘉義縣消防局提供）

王漢英表示為協助國內產業快速切入毒化災應變，工研院在1976年即創建了台灣第一個緊急應變諮詢中心，多年來接受環境部化學署、經濟部產業發展署、能源署、園區管理局等單位委託，負責危險性化學品事故監控及諮詢任務，提供最迅速即時緊急應變諮詢；近年來更利用AI人工智慧、AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）等設備強化人員技術，致力於災防知識應用訓練，藉由科技化學產業廠商災防演習及測試，有效提升產學研化災防範及應變量能。

利用AI人工智慧、AR、VR等設備強化人員技術（圖片來源：嘉義縣消防局提供）

簽署儀式結束後，消防局針對國內外化災案例做深度的描述，以及對結果進行分析探討，做為未來化災應變的借鏡和學習對象，接續從化學物質的危害辨識、危害區域的劃設、災害應變作為等進行演練，並運用無人機、消防機器人等科技設備，減少消防人員暴露在化災的風險，並請強本汽車所屬專業團隊現場協助化學物質的止漏、圍堵等專業應變。