工研院研發科技也不忘投入公益，13年不間斷舉辦公益桶柑義賣活動，透過工研院院友會、力卜、帆宣系統科技等單位支持，26日認購超過1.8萬斤，義賣現場同時也推出工研院技術協助開發衍生的農產品，義賣所得利潤將全數捐贈築心之家、新竹家扶中心、藍天家園等20家社福團體。

工研院持續推動公益科技平台，落實「以科技研發，帶動產業發展，創造經濟價值，增進社會福祉」精神，將研究成果延伸應用至社會公益。工研院副總營運長兼社會公益委員會主委何大安表示，院內公益桶柑義賣活動已邁入第13年，以在地當季的優質無籽桶柑作為義賣禮盒，美味好吃又可減少碳足跡。迄今累積義賣近21.8萬斤桶柑，捐贈社福團體累積超過200餘家次。

除了義賣捐款之外，工研院也鏈結政府機構、企業夥伴、社福團體，以創新科技提升農業價值，以本次推廣的山蘇麵食產品及草莓冰淇淋為例。山蘇主要分佈於台灣中低海拔山區，一般採收僅會將15％的嫩葉作為食用銷售，其餘85％老葉廢棄堆肥，但老葉仍蘊含豐富營養價值。

有鑑於此，工研院導入科技落地應用，以循環再利用提升產值，於原鄉建置小型化複合熱能數位乾燥設備，複合熱能節電達30％以上，大幅縮短乾燥製程時間，並導入低溫保色乾燥技術將山蘇粉末化，保留葉菜營養價值，讓原本要被丟棄堆肥的部分變身為1斤上千元的優質食品原料粉，目前已有多家麵食製作廠商使用其原料粉，並製成山蘇刀削麵等食品販售。

另外，工研院與苗栗草莓農場合作，針對草莓的栽培管理與病蟲害研究其防治對策，並於生長期間開始施用生物製劑，以數位炭化技術炭化出生物炭，並搭配以生物性材料調配開發而成無毒有機資材，可抑制病菌及小型害蟲，減少化學性農藥施用，生產對環境友善的無毒草莓，開發出的草莓糖蜜產品延伸應用於草莓冰淇淋。