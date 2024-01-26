三星Galaxy S24旗艦系列預購亮眼，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙樂觀看待，今年台灣整體市場AI手機的市場占比可達25％，主因三星在高階Android市佔約60％，其中S系列更創造80％以上貢獻，在S24系列挹注加上AI即將下放其他機型，若再有其他友商共同投入，預估將可達2024年高階機種占比一半以上。

除S系列外，Z系列也將採用N-1策略，推動高階機種銷售；而A系列等其他機種目前無N-1計畫，在新品上市期會依據當時節慶與優惠檔期（如618等）調整銷售計劃。至於N-1策略是否會影響到A系列的銷售配比？由於旗艦機與A系列的目標族群不盡相同，此外，A系列主要銷售通路為系統商，消費者透過各家資費結構入手的實際價格亦有不同，因此不會有太大影響。

三星致力向用戶推廣Galaxy AI功能，在2025年底以前，所有受支援的三星Galaxy裝置，皆可免費使用AI功能。欲使用第三方提供的AI功能，可能須遵守不同的條款。三星也希望透過AI此科技差異點，讓消費者感受AI創新技術，縮短消費者的換機週期，並藉此提升三星品牌力。

關於下放AI是否會影響到民眾換機意願，陳啓蒙指出，三星在台灣高階旗艦Android市佔約60％，透過下放Galaxy AI，可讓消費者快速感受到Galaxy AI創新。此外，Galaxy S24旗艦系列硬體方面也較前代升級，如：S24 Ultra散熱版尺寸較前代提升1.9倍，滿足愛打遊戲的星粉；螢幕亮度提升至2,600尼特，更減少75％反射，戶外瀏覽體驗更好；S24 Ultra首度採鈦金屬材質，提供更舒適的握感，同時持續將永續概念融入產品設計；S24與S24＋電池容量亦較前代增加等，以上都會是消費者換機的考量。

此次S24旗艦系列搭載眾多Galaxy AI創新應用，在通路門市人員的訓練上，也加強更生活化的說明、搭配記憶口訣，協助消費者理解AI對生活上的實用性。此外，亦透過「Galaxy Workshop」Youtube頻道，不定時上傳教學影片，讓消費者在網路上也能學習新機AI應用小技巧。

值得一提的是，三星商城此次引進多種S24旗艦系列限定色，台灣三星觀察，限定色機種佔三星商城預購6成以上，而三款機型限定色不約而同都以藍色系（鈦藍、晶石藍）最受到喜愛，其次則為綠色系（鈦綠、貓眼綠），三星未來也將持續觀察消費者需求，帶給消費者更多不同的體驗。