永慶房產集團加盟四品牌中區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產） 秉持SDGs確保及促進各年齡層健康生活與福祉的目標，在新的一年，贊助新球衣給台中市崇倫國中足球隊和南投縣埔里國中跆拳道隊，更是號召區域內加盟店每月採購伊甸台中市迦南園烘焙庇護工場的手工餅乾，助身心障礙朋友自立生活，以實際行動幫助在地有需要的單位和團體。

在1月23日伊甸台中市迦南園烘焙庇護工場的春節禮盒推廣記者會，永慶房產集團加盟四品牌中區經管會派出四位會長代表參加，宣布與伊甸庇護工場長期合作，每月每店採購500元手工餅乾，配送台中、彰化、雲林及南投的350間門市，年度贊助金額達200萬元。

台慶不動產中區經管會會長吳泓諭在記者會上分享，伊甸庇護工場收入來源以年節禮盒為主，過度集中於春節、中秋等節日，為了讓庇護工場夥伴每個月都有穩定工作和收入，我們以每月每店固定採購的方式支持他們，這也獲四品牌夥伴的雙手贊成，因為門市本來就會採購糖果、餅乾等零食接待客戶。今天出席記者會，則是希望能拋磚引玉，帶動更多民眾支持公益團體的商品。

這樣助人又利己的作為，也獲得永義房屋中區經管會會長王薏勝的大力認同，他也大大感謝從中促成的台中市政府：「透過台中市政府的牽線，結識到許多公益團體，紛紛都向永慶加盟四品牌提出合作邀請，因此四品牌共同討論，未來有活動贈禮的需求，優先選擇公益商品，期望透過永慶的宣傳，讓民眾一起支持公益團體，給予他們最即時的幫助。」

永慶房產集團加盟四品牌中區經管會力挺學子勇於追夢，捐贈台中市崇倫國中足球隊全新足球球衣。(圖/永慶房產集團提供)

此外，永慶加盟四品牌中區經管會也積極贊助年輕學子和運動活動。永慶不動產中區經管會長陳立信分享：「永慶加盟四品牌落實企業社會責任，除了長期支持台中市政府社會局輔導的庇護工場，這次也與伊甸基金會合作，推出企業聯名款迎賓餅乾，更同時幫助台中市崇倫國中足球隊，因為足球隊學生大多來自清寒家庭，為了減輕他們的經濟負擔，捐贈全新球衣，力挺學子勇於追夢，並幫助學校的足球運動蓬勃發展。」

而有巢氏房屋中區經管會則贊助南投縣埔里國中跆拳道隊製作全新球衣的費用，有巢氏房屋中區經管會會長鄭珮紾分享：「中區經管會長期關注偏鄉資源不足狀況，並積極提供援助，很開心這樣的作為，吸引了埔里國中跆拳道隊上門求援。為了讓這群熱愛運動孩子們，能繼續在比賽舞台發光發熱，我們提供近3萬元經費，全力支持他們的夢想。」

除了提供給消費者誠實且優質的服務，永慶房產集團更號召旗下永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產全台加盟店，支持在地公益活動，以行動回饋社會，關懷在地居民，積極落實企業社會責任與SDGs永續發展目標，持續傳遞正面能量給台灣社會。