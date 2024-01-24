玉山山區成銀白世界，24日清晨6時22分玉山北峰氣象站測得零下11度全台最低溫。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

寒流24日持續發威，玉山、合歡山區因23日一場大雪成大冰庫，玉山北峰氣象站清晨6時22分出現零下11度低溫，合歡山頂清晨5時40分出現零下5.4度低溫。玉山國家公園管理處指出，玉山主峰線步道積雪10公分，主峰前鐵棚區遭冰封，建議山友穿戴雪地裝備再上山。

玉山碎石坡、風口至主峰頂步道是結硬冰，一般簡易冰爪無法行走危險。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉山主峰線步道積雪10公分，主峰前鐵棚區結了厚厚的霧淞遭冰封。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉管處指出，玉山山區因23日一場雪成銀白世界，24日清晨6時22分玉山北峰氣象站測得零下11度全台最低溫，主峰風口也測得零下7.4度低溫。

玉山國家公園巡護員方有水24日勘查玉山主峰步道雪況，從排雲山莊至玉山主峰2.4公里均有積雪，距玉山山頂1公里處開始穿10爪冰爪，一般簡易冰爪無法行走危險。碎石坡、風口至主峰頂步道是結硬冰，步步驚魂。

建議，雪地登山除了冰爪、冰斧岩盔等裝備，還要有一定的雪地攀登技巧與經驗，登頂必須要有冰爪、冰斧等裝備，切勿貿然登頂，確保登山安全，才能開心且安全的欣賞雪季高山美景。