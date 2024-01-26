台北市消防局為提供購物民眾一個安全的消費環境，今26日上午於大直「NOKE忠泰樂生活」購物中心辦理春安消防演習。（圖／消防局提供）

農曆新年將近，民眾採購年貨高峰，台北市消防局為提供購物民眾一個安全的消費環境，強化各大百貨商場員工初期自衛消防編組應變能力，今26日上午於大直「NOKE忠泰樂生活」購物中心辦理春安消防演習。

消防局表示，本次演習模擬地下室B2電動車充電站起火並擴大延燒，員工發現後立即啟動自衛消防編組應變機制，迅速報案、疏散顧客及傷患救護；消防局接獲報案後立即派遣各式救災救護車輛到場，執行鐵捲門破壞、雙節梯救助、雲梯車人 命救援及消防水線射水等搶救作為。

為因應電動車起火等新型態災害，消防局此次特別出動「消防滅火機器人」！這臺滅火機器人外觀酷似知名動畫片「瓦力」，其遙控距離 200 公尺，直線射水距離達40公尺，能更接近消防員無法靠近的危險情況；搭配「穿刺滅火設備」，藉由滅火裝置內的水霧噴槍穿刺進入車輛電池內部，以遙控方式將水灌入電池內部，快速冷卻電池核心防止復燃，不僅可減少大量用水的浪費，更可減少爆炸及有毒氣體危害等風險。

消防局也呼籲民眾，進入公共場所首應注意避難逃生動線，並留意緊急廣播內容，倘發生緊急狀況時切勿驚慌，務必配合廣播及工作人員引導，有秩序地進行疏散，慎防推擠踩踏造成受傷，期許來年諸事平安，也預祝龍年吉祥富貴平安，全家龍平安。