日本石川縣能登半島地區1日發生規模7.6強震，為因應民眾善心，衛福部5日設立捐款專戶供民眾捐款援助賑災，並募得5億4158萬元善款，將透過駐日代表處匯入災區賑災專戶，外交部長吳釗燮今主持「日本石川縣能登半島地震賑災款捐贈記者會」鼓勵日本民眾，「嚴冬終究會過去，希望將隨著春風重新綻放」。

吳釗燮、衛福部政務次長李麗芬、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、台灣日本關係協會祕書長范振國、台灣石川縣人會代表德光重人，及各界捐款人代表，國泰金控總經理李長庚、鴻海科技發言人巫俊毅、玉山金控行銷長林俊佑、信錦企業副總經理許淑芬、台灣高鐵發言人顏昭立、台新銀行總經理尚瑞強、創價學會常務副理事長洪玉柱、中華安得烈慈善協會資源發展處長蔣慶章、崇友文教基金會執行長唐秋鈴、中國信託國際事務最高顧問馮寄台、上銀科技發言人廖克皇出席本次記者會。

吳釗燮表示，地震發生至今已近1個月，災區的復原工作仍在持續中，然而近日石川地區頻降大雪，相信每位台灣民眾都時時惦記著災區民眾是否安好，台日每逢重大災害，總是在第一時間伸出援手，互相扶持，台灣民眾對這次災情同感悲痛，紛紛向外交部表示希望盡快捐款，幫助災區民眾度過難關，政府也立即回應民眾期盼開設賑災捐款專戶。

吳釗燮接著說，從本月5日至19日專戶關閉為止，短短2周內湧入超過13萬4000筆捐款，總計收到5.4億餘元，約日幣25億元的善款，這筆善款不只是數字上的累積，更代表無數台灣人民的深厚情誼，今天我們要將這份來自台灣的善心，轉交給日方，協助災區民眾走出災變，走出創傷，相信我們都再次感受到台日間宛如親密家人般的親密情誼。

吳釗燮說，這次災情最嚴重的石川縣早在百年之前就和台灣結下不解之緣，出生石川縣的八田與一，為台灣奉獻心力，建設嘉南大圳及烏山頭水庫，將生命化為流水，灌溉台灣的土地，滋養每位台灣人，這次他的故鄉遭逢天災重創，我們秉持「滴水之恩，將湧泉相報」的台灣人精神，此時此刻更應該挺身而出，台日之間緊密的牽絆，就是表現在最需要的時候，我們一定是對方最堅強的後盾。

李麗芬表示，為協助能登半島賑災，行政院立即責成衛福部成立募款帳戶，因此衛福部接到任務後，馬上啟動相關工作，在2周期間內收到的13.4萬筆捐款，代表著台灣超過13萬4000多名民眾捐出愛心，透過這個行動表達台灣對日本的關懷，本次募款共得到5億4158萬元，全數將透過外交部駐日單位轉交日本，協助災區早日重建家園，恢復正常生活。

片山和之表示，地震發生後，吳釗燮立即向他表達慰問，並表示台灣將提供一切可能的支援，也收到蔡英文總統及副總統賴清德為首的朝野人士和許多民眾的衷心慰問，地震發生3天後就決定捐贈6000萬日元賑災，並開設賑災專戶，在2周內捐款已經超過25億日圓，他也感激台灣大眾對災區和災民的溫暖和鼓勵。

片山和之續指，過去我們在各種天災和新冠疫情期間互相支持，相信這項舉動是台日友誼的見證，目前災區24小時不間斷進行災後重建工作，但部分地區水、電、瓦斯等生活必需設施尚未復原，也仍有許多人因房屋倒塌、道路中斷無法返回家園，只能住在避難中心，但我們和台灣民眾同心協力，希望早日重建災區。

本次捐款最高的代表國泰金控總經理李長庚表示，日本和台灣同樣面對地震、颱風帶來的災害衝擊，面對這些災害也讓台日各界確立了「打斷手骨顛倒勇」的韌性，同時也激勵了兩邊面對災害時的同理心，互相伸出援手，災後快速重建長期的深厚友誼。

台灣石川縣人會代表德光重人表示，他在這裡代表石川縣人向台灣各界給予溫馨協助表達感謝之意，當他獲知家鄉發生大地震時，他收到消息指出很多地方道路中斷，即使出動自衛隊，但因為災區範圍幅員遼闊，有許多地方根本無法到達協助救災，在此情形下，台灣政府立即表示救難隊已經整裝待發，隨時可以出發支援。

他感謝，台灣政府決定捐贈6000萬日圓協助賑災，且從5日開始開放民眾捐款專戶，另外他也收到20位台灣小學生寫給他的信，希望將他們的慰問轉達給災區民眾，看完這些信讓他十分感動，而當他看到收到超過5.4億善款報導時，又讓他再次被台灣人民深厚情誼感動，台灣民眾給災區和災民溫暖的關懷和協助，相信是給災區邁向重建之路的莫大勇氣。