為使居住在高雄市生活的青年及弱勢租屋族群能獲得更好的居住協助與保障，並使有空餘屋的房東可以獲得免費的專業出租管理服務，又可以做公益，高市都發局於去年底啟動社會住宅包租代管第4期計畫，結合3稅有減免、3費有補助、3年有服務及租金補貼等多項優惠，鼓勵房東與有租屋需求的民眾踴躍申請。

高雄市社宅包租代管計畫讓居住在高雄市生活的青年及弱勢租屋族群能獲得更好的居住協助與保障。（圖／高雄市都發局提供）

高雄市都發局長吳文彥表示，社會住宅包租代管計畫的精神就是讓民間空餘屋轉作社會住宅，以擴大社會住宅量能。具體作法分為「包租包管」及「代租代管」兩方案，「包租包管」為政府委託民間業者承租民間住宅，業者再以二房東身分辦理轉租與房屋管理事宜；「代租代管」則由業者協助房東出租住宅予符合資格之房客，並代理房東管理出租住宅。

社宅包租代管計畫各項優惠讓房東房客都受惠。（圖／高雄市都發局提供）

高雄市自2017年起配合內政部開辦社會住宅包租代管計畫，至今已開辦3期，累計成功媒合2,674戶出租住宅。去年9月開始續辦第4期計畫，目標戶數800戶，如成效良好可擴充續辦800戶，嘉惠更多民眾。參與計畫的房東享有「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」等優惠。所謂3稅有減免，是指參與計畫之房東如為房屋所有權人，享有月租金1.5萬元之所得稅免稅額，並有地價稅、房屋稅比照自用住宅稅率等稅賦優惠；3費有補助包括每年每屋上限1萬元之修繕補助、居家安全保險費3,500元補助及簽約公證費之補助；3年服務指簽約後由專業租賃服務業者提供3年的免費租屋管理服務，讓房東輕鬆租，省卻繁瑣的租屋困擾。

社宅包租代管計畫提供長者及身障者換居服務。（圖／高雄市都發局提供）

入住的房客，申請資料將同步帶入中央300億元擴大租金補貼專案審查，主動整合政府租金補貼資源，符合資格者每戶每月可獲2,000元至4,000元不等、分3級的租金補助，如屬成年未達40歲以下單身者、新婚2年內、育有未成年子女(含胎兒)及經濟或社會弱勢家庭，更有補助金額1.2至1.8倍以上之加碼額度，減輕租屋的經濟負擔。

另為因應高齡化社會及協助行動不便之特殊族群，長者或身障者經都發局審查符合入住條件者，可承租符合其居住需求之包租代管社宅，並將其既有住宅出租，讓長者或身障者能居住在更合適的生活空間，原有缺少無障礙設施的房屋，則可以出租讓給需要的房客承租，鼓勵更多年長者房東加入。

高雄市都發局社宅包租代管第4期計畫之委辦業者有2家，分別為兆基管理顧問股份有限公司高雄分公司，及宜居不動產管理顧問股份有限公司，有意願的房東可洽委辦業者諮詢並加入社會住宅包租代管行列，民眾如有租屋需求也可以直接向業者諮詢，或上591租屋網查詢。