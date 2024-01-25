今年春節連假即將從2月8日開始至2月14日止，共計7天，交通部25日赴行政院會報告交通疏運整備，國道每日0至5時全線暫停收費，西部國道部分，於初一至初三南向民眾建議早上6時前或中午12時以後出發，於初三至初五北返民眾，建議在南部地區民眾於9時前出發、在中部地區於12時前出發。

國道5號部分，於初一至初三南向民眾建議早上5時前或下午5時以後出發，於初三至初五北返民眾建議早上9時前出發。 國道循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，每日0至5時全線暫停收費等措施。為減輕尖峰時間民眾於國道壅塞情形，西部國道部分，於初一至初三南向民眾建議早上6時前或中午12時以後出發，於初三至初五北返民眾：建議在南部地區民眾於9時前出發、在中部地區於12時前出發。

國道5號部分，於初一至初三南向民眾建議早上5時前或下午5時以後出發，於初三至初五北返民眾建議早上9時前出發。

省道部分，在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行；台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、並封閉西濱交流道北上入口匝道及竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

大眾運輸部分，連假期間提供國道客運票價及轉乘優惠，如88條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價，在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元，或租車優惠，持國道客運購票證明租車再享優惠。

雙鐵部分，高鐵共加開461班次列車（南下246班、北上215班），總計10天提供1875班次；台鐵部分：疏運期間全線加開各級列車總計234列次（西線98列次、東線122列次、南迴線14列次），並加開東線實名制列車、紅眼列車、縣府返鄉(工)專車、西線半直達對號列車，以及區間快車等。

航空部分，疏運期間共計提供2316架次、19萬7826座位，其中離島管制航線計1988架次，18萬4046座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；海運部分：疏運期間台灣本島與離島間8條航線，規劃1182航次，提供24萬789人次運能之運能；另金馬小三通於疏運期間提5萬284人次運能。