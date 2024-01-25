屏東枋寮警分局為年前防搶演練追求逼真， 2名員警不畏寒流低溫打赤膊秀肌肉，把歹徒飾演得維妙維肖，令圍觀民眾直呼好敬業。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

寒流來襲，連國境之南屏東縣也只有10餘度，但在大家穿大衣保暖的同時，枋寮警分局為年前防搶演練追求逼真，令民眾留下深刻的印象，2名員警不畏低溫打赤膊秀肌肉，把歹徒飾演得維妙維肖，令圍觀民眾直呼敬業精神令人佩服。

屏東枋寮警分局為年前防搶演練追求逼真， 2名員警不畏寒流低溫打赤膊秀肌肉，把歹徒飾演得維妙維肖，令圍觀民眾直呼好敬業。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東枋寮警分局為年前防搶演練追求逼真， 2名員警不畏寒流低溫打赤膊秀肌肉，把歹徒飾演得維妙維肖，令圍觀民眾直呼好敬業。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

枋寮警分局指出，年關將近，金融機構現金交易頻繁且金額龐大，易遭歹徒覬覦伺機作案，為達到防搶演練及防詐宣導效果，特別挑選2名身材魁梧長相帥氣的員警假扮歹徒，以及可愛大頭吉祥物波波與麗麗，與土地銀行枋寮分行全體同仁，共同操演防搶實警演練，

警方表示，今年特別挑選2名身材壯碩長相帥氣的肌肉猛男，赤裸上半身持槍闖入土地銀行枋寮分行，夾持保全人員及人質，大聲威喝行員將現金交出，得手現金100萬後逃逸，警方獲報後出動大批警力在各大路口設下重重攔檢點，運用優勢警力在枋寮火車站截斷逃逸路線。

警方說，平時只出現在小朋友或親子活動現場做預防犯罪宣導的大頭娃娃波波與麗麗也一起加入圍捕行列，成功迫使歹徒棄械投降束手就擒，過程逼真，2名猛男歹徒及大頭娃娃波波與麗麗也成功吸引民眾目光，達到宣導效果。

分局長林俊雄也呼籲民眾，年關將近請提高防搶觀念，前往金融機構或以 ATM提款機提領現金時，應注意周遭有無可疑人士，如提領大量現金，可向警方申請護鈔服務，另領取年終獎金後，切勿聽信來路不明訊息做投資理財，發現有「投資高報酬」、「穩賺不賠」、「無風險」等誇大不實訊息，應提高警覺，隨時撥打165反詐騙專線或110向警方查證，避免受騙。