國道殺人輪胎！國3燕巢段2022年1月10日，發生一起輛聯結車的輪胎脫落後彈飛砸中後方車，造成副駕駛女性被砸死，駕駛男重傷送醫慘劇。據悉遭砸2人是夫妻，平時在屏東工作，當天開車往台南接小孩團聚未料卻遇上死劫。事後，洪姓駕駛被依過失致死罪起訴，近日法院地院判決出爐，法官認定無積極證據顯示洪男有過失，因此一審獲判無罪。

第五公路警察大隊說，當時46歲洪姓駕駛行駛半聯結車載運回收物品行經國道3號南向燕巢路段，疑似因為車輪脫落彈飛，砸向對向北上的41歲黃姓男子駕駛的自小客貨車，車上副駕駛50歲黃女當場死亡，黃男被送至義大醫院救治。

黃男與妻子平時在屏東從事園藝，妻子都會陪在他身邊四處工作、送貨，平時感情很好，事發時就是開著平常送貨用的客貨到台南接小孩。由於雙方均未酒駕，肇事的洪姓駕駛當時依業務過失致死罪嫌移送。

法官調查，該車脫落的左側第一軸輪胎，僅為輔助平衡車體及承重用，並非平衡所必須，透過行車紀錄器影像，發現第一顆輪胎掉落後，車輛仍能維持時速90公里速率行駛，且無明顯晃動、偏離車道或失去平衡狀況，難認駕駛當下疏於即時反應。並無其他積極證據舉證洪姓駕駛犯下過失致死罪，因此諭知洪男無罪。