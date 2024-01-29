內政部為強化大規模震災人命救助及災前整備工作，陸續於107至111年模擬由北、中、南、東部地區，以及新竹地區（112）發生大規模地震災害，造成大量建築物倒塌致人命傷亡受困情境，辦理國家防災日大規模震災救災動員演練兵棋推演及相關實兵演練。

兵棋推演 無腳本執行

為提升新竹縣面臨大規模地震災害時之緊急應變能力，首先於112年8月10日辦理桌上型兵棋推演，由內政部次長吳容輝及竹縣祕書長陳季媛參與，以無腳本方式執行。

國家防災日大規模震災救災動員演練，為貼近真實災害情境的沉浸式演練。（圖／新竹縣消防局提供）

緊接著於9月19日至21日期間，由蔡英文總統及縣長楊文科共同參與，辦理國家防災日大規模震災救災動員演練。主場地為新竹縣體育場，演練項目計有：動員集結演練、ASR演練、救災據點召開人命救助協調聯繫平台會議（桌上型兵推）、大規模收容處所作業演練、震後建築物危險分級緊急評估演練、新竹科學園區毒化災演練等。

整合資源 救災超逼真

演習動員竹縣及全台各縣市政府特種搜救隊人員，以「半預警、無腳本及不壓縮演習時序」方式，貼近真實災害情境的沉浸式演練，整合及協調各救災單位救援行動，以因應極端氣候帶來各式大規模災害傷害及衝擊。（新竹縣政府消防局廣告）