北約（NATO）自24日開始，舉辦「堅定捍衛者2024」演習，美國軍艦將穿越大西洋，駛向歐洲的北約領海。這是冷戰1988年「返德者」（Reforger）演習以來，規模最大的軍演。
據《美國之音》報導，北約表示，此次歷時數月的「堅定捍衛者2024」演習，將有大約9萬名軍人參與，旨在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的局勢下，檢驗北約的防禦能力。
北約歐洲盟軍最高統帥、美國陸軍上將卡沃里（Christopher Cavoli）說，聯盟將展示通過從北美經大西洋調動軍隊，以增強歐洲-大西洋安全的能力。「堅定捍衛者2024」將明確展示北約國家的團結、力量和決心，以保護彼此的價值觀和基於規則的國際秩序。
此次演習將模擬擁有31個成員國的北約聯盟，如何應對類似俄羅斯這樣的對手所發動的攻擊。演習將包括一系列較小規模的具體演練，範圍從北美延伸到靠近俄羅斯邊境的北約東翼。大約50艘軍艦、80架飛機和超過1100輛作戰車輛將參與演習。
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