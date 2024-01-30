展望第一季，力成對整體經濟有四大擔憂，如供應鏈重組趨勢、地緣政治隱憂、歐美通膨仍高、大陸經濟持續停滯。受到全球供應鏈重組趨勢，朝向區域化，短鏈化發展，全球貿易前景不確定性升高。地緣政治也持續存在隱憂，區域戰爭短期間內不易解決，衝擊能源供應，影響產業民生。而主要歐美國家通膨壓力雖略有降溫，惟仍偏高，牽動經濟與金融情勢；加上占全球經濟活動15%的大陸，經濟持續停滯，通貨緊縮問題日益惡化，影響全球經濟復甦。

力成整體將以保守看待2024年上半年景氣，不過今年上半年可望比去年上半年得宜，第一季業績將是全年低點，今年全年業績將逐季成長，並預期下半年經濟較為顯著的回升。力成去年資本支出約70億元，而今年受惠HBM等投資，年度資本支出有望回到100多億元水準，也視情況適當調升，明年資本支出更超出150億元可期。

力成DRAM領域，PC、手機、消費性產品需求，在首季為傳統淡季，但仍可期待急單效應，支撐業績較去年同期為佳。而資料中心、高效能運算應用預期在今年第二季後企業將有較積極的支出成長，AI相關應用如AI server、AI PC、AI手機等將在下半年帶動記憶體需求。力成HBM專案開發也進行中，力成有機會在今年第四季與明年第一季陸續量產HBM產品。

力成NAND&SSD領域，手機換機潮與AI帶動的相關應用，預期將推升NAND業務於今年第二季後逐步回升，SSD需求也將於2024年回升，SSD組裝業務將在穩健中尋求持續成長的契機。

力成邏輯(Logic)領域，今年第一季需求開始回升，預期在第二季將出現成長契機，主要需求動能來自智慧手機、AI、HPC、電動車等應用。邏輯封裝新產品採用覆晶封裝、扇出型封裝、電源模組等，將逐步提升力成邏輯產品營收比重。

力成子公司超豐(2441)方面，半導體庫存已回到健康水位，2024年同樣預期將恢復成長。其中AI應用快速發展，帶動電子產品升級，相關產品需求將逐步回升；台系IC設計公司持續投入車用電子開發，也將有利於車用電子產品比例增加。超豐因應半導體供應鏈的轉移，國外客戶訂單比重將持續增加，超豐也持續開發國際型客戶，增加產品多樣性，使營收穩定成長。