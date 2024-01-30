市場聚焦科技巨頭將陸續公布財報，科技七雄中有五家將在本周放榜，GOOGLE母公司Alphabet、微軟周二(30日)打頭陣，周四則有蘋果、亞馬遜和Meta，其中，微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜就是美國市值前四強，而五家市值合計超過10兆美元。

科技五巨頭的財報與後市展望不但將牽動全球科技市場神經，且因為都是FANG+指數成分股，多頭提前卡位財報行情，FANG+指數漲1.64%，收9,358.90點。00757淨值、股價皆突破70元，淨值來到70.46元，早盤最高漲到70.65元，雙創歷史新高，00757規模達175.74億元，也達歷史高水位。

而在生技ETF方面，法人指出，併購是生技領域去年開始延燒的話題，尤其是2023年創下歷史最多的併購交易數量紀錄，超過20筆重要的歐美交易，總金額超過1,200億美元，反映大型生技公司持續渴求擁有已通過臨床二期試驗資產的高潛力公司。而大型生技公司面臨未來5年內專利藥物到期的專利斷崖，預估將導致失去1,500億美元銷售額，又手握自COVID-19疫情後累積高達6,000億美元的大量現金，都是推動併購成長的有利因素。