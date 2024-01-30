封關前選股錦囊。(圖/先探投資週刊提供)

台積電的亮眼財報，搭配美股頻創新高，帶動加權指數重返高檔，科技類股以AI產業為圭臬，產業趨勢明確帶動資金匯集，傳產類股則是創高與創低並存，操作前必須審慎評估。

擺脫開年的躊躇不前，美國道瓊、S&P 500與費城半導體指數，陸續創下歷史新高，Nasdaq指數則創波段新高，台灣加權指數在外資迅速回補下，再度逼近萬八大關，美股的關鍵仍是ＡＩ，相關個股再次揮軍向上，尤以美超微單日上漲三五．九四％最為驚人，包含Nvidia、Google、微軟、AMD、博通等，股價也紛紛創下歷史新高，台股的關鍵則是護國神山台積電的亮眼財報。

神山再次拯救台股

頂住去年第四季匯率升值劣勢，台積電硬是繳出每股稅後盈餘九．二一元優於預期的好成績，全年ＥＰＳ三二．三四元。第四季毛利率五三％、營益率四一．六％、稅後純益率三八．二％，財報也顯示三奈米製程占晶圓銷售金額十五％，五奈米三五％、七奈米十七％，整體而言，先進製程營收達整體晶圓銷售金額六七％。

展望今年，預期無晶圓廠半導體庫存將恢復到更健康的水平，即使大環境仍有不確定性，但是對台積電而言，將會是健康成長的一年，主因為三奈米技術持強，市場對五奈米需求強烈，以及ＡＩ相關需求旺盛。首季營收以美元計價，預期中間值將季減六．三％、毛利率落在五二～五四％，整體財測介於合乎預期與優於預期之間。

台積電也預期今年全年包含高性能運算、物聯網、車用與手機都會成長，年成長將超過二○％（low-to-mid-twenties），其中三奈米營收成長率約十五％（mid teen），而市場高度關注的ＡＩ貢獻度，看好由ＨＰＣ驅動的ＡＩ營收年複合成長率高達五○％，並預估ＡＩ相關營收，將在二七年占台積電整體營收十七～十九％。

再看更長遠，台積電預估未來幾年營收年複合成長率為十五～二○％，長期毛利率五三％或是更高，去年度全年現金股息十一．二五元，今年則至少會是十三．五元，而海外擴廠進度方面，日本廠將於二月二十四日開幕，並在第四季量產十六、二二、二八奈米，美國亞利桑那廠則會在二五年上半年進入四奈米的量產，歐洲廠在第四季動工，以車用成熟製程為主。

公告亮眼財報當晚帶動台積電ＡＤＲ漲幅將近一成，翌日台灣母股也再次重返六○○元之上，單日成交量能達十七．六萬張，其中光是外資就淨買超高達十一．三萬張，若接下來股價能夠站穩在大量區之上，則代表籌碼面換手成功，搭配均線轉為全面上彎，且呈現多頭排列，目標明確即劍指突破天價六八八元，也是加權指數挑戰歷史新高點的重要關鍵。

受到台積電的激勵，讓原本回測六○日均線的加權指數，單日跳空上漲二．六三％，也帶動外資於一月十七日創下史上第三大賣超的七八二．二三億元，十九日就迅速回補、買超八○一．六九億元，為史上第二大買超金額，僅次於二○○五年十二月二十八日飛利浦和台積電的盤後定價鉅額交易，台積電再次扮演台股救世主的角色。

一個地球兩個世界

除了台積電之外，Meta執行長Zuckerberg表示，至今年底基礎設施將包括三五萬張Nvidia的H100顯卡，市場預估可能斥資將近一百億美元，帶動Nvidia股價寫下六○三．三一美元的歷史新高，搭配ＡＩ伺服器及儲存技術大廠美超微，大幅度上修上一季度財測，也創下了四八五．八六元的新天價，帶動台灣ＡＩ相關個股全面上漲表態，緯穎衝上二二五○元、廣達來到二六○元、緯創則是一一八．五元。

在台積電與ＡＩ股領軍，搭配股王世芯ＫＹ再創歷史新高，帶動高價股表現之下，加權指數出現兩個向上的跳空缺口，回到前波高點附近，均線全面翻揚，技術指標屬有利短多格局，若外資能延續買超，將更利於向上突破，動作將與新台幣升貶有高度正相關連動性，櫃檯指數則在回測六○日均線不破後向上彈升，回到原本的高檔整理區間，成交量能若溫和放大，將有助於挑戰高點。

日本與印度股市也在創高軌道上，相對之下，中國上證、深證與香港股市則頗為弱勢，上證與深證指數下跌至三年半來的低點，香港恆生指數一度跌破萬五大關，外電引述消息人士透露，中國政府已向至少兩家國有保險公司發出口頭指導，要求停止在Ａ股市場賣超股票，以緩和跌勢，另也傳出將設立規模二兆人民幣的股市平準基金，目的是防止人民幣在中國Ａ股暴跌時貶值過快，中國人行宣布調降存款準備金率○．五％。

中國內有經濟復甦不如預期，外則需與以美國為首的民主國家對抗，然而畢竟是全球第二大經濟體，年產三○億噸水泥、十億噸粗鋼，預計今年將有二○項以上的新石化計畫陸續完工投產，加上持續取消ＥＣＦＡ優惠關稅、未來甚至可能終止，都將對於台灣傳統產業帶來相當巨大的衝擊，也使得台股縱然位處高檔，個股股價卻呈現創高與創低並存的天壤之別。

就算在台灣市場具有龍頭地位，面對中國擁有商品價格話語權，也只能跟在後面走，傳產類股轉型已是迫在眉睫，如台泥轉型朝新能源產業發展，中鋼宣示高值化精緻鋼廠、發展綠能，這也可延伸至電子產業，尤其遇到中國政府補助重點項目，競爭難度將大幅度提升，以面板產業為例，除了關廠、優退、減產以降低成本之外，也透過智能化、轉投資等方式，強化競爭力，如高階消費性電子產品、車用等利基性市場。

洋華是重電股的明日之星

水泥、鋼鐵、塑化等以中國為市場的產業，面臨產業逆風，股價恐不易有太好表現，不過整體而言仍維持輪動格局，再生能源相關、重電與電線電纜、銷往美國ＡＭ市場的汽車零組件廠、航太、成衣與製鞋等，內需則有觀光、餐飲、飯店、娛樂等，就產業特性來說，雖然爆發力不如電子業，不過穩健的營運與股利政策，依舊是值得持續留意的投資方向。

總統大選執政黨勝出，原先推行政策將可望延續甚至更為擴大，近期以風力發電、能源、重電等產業表現相對較佳，華城、世紀鋼再創新高，泓德能源、雲豹能源、森崴能源等也出現轉強跡象，可留意轉型成功的洋華，營運已經出現明確的質變，獲利能力明顯提升。

洋華主要業務為觸控面板與機電，觸控面板自一八年起轉型朝工控等利基型市場發展，機電業務源自與日商古河電工技術合作，主要提供電線電纜接頭，客戶為電線電纜業者，終端客戶為台電，受惠台電強韌電網計畫，搭配持股十三．四九％的大股東合機去年拿下台電逾四二億元訂單，洋華機電業務至去年第三季占營收占比已大幅提升至七六％，或為主要營收獲利來源。

隨著產品組合出現結構性的轉變，反應在獲利能力上，洋華毛利率從二一年第四季的二○．七二％，至二三年第三季已提升至三九．七一％，同時期營益率更是從四．二五％近七倍增長至二九．五八％，二三年前三季稅後純益四．一六億元、ＥＰＳ二．七五元，已追平二二年全年表現，目前股價約五七元，本益比與股價淨值比與同業相較具有向上成長潛力，相較於去年前三季ＥＰＳ一．九元、股價八五元的亞力，仍有不小的比價空間值得期待。

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