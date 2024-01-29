裁員潮持續延燒，將近4成的企業老闆坦言，公司會在今年進行裁員，且高達5成的人表示，公司已經凍結招聘工作，這些高管認為經濟衰退是最主要的潛在隱憂。事實上，目前已經公開裁員計畫的企業，包括Google、花旗、亞馬遜、微軟、Nike及英特爾等大廠。

Business insider報導，Google去年初就已經裁掉6%的員工，超過1.2萬人受到影響，今年將再度裁員數百人，受影響部門包括中央工程、硬體和廣告等業務部門，如果無法接受公司謀合的新職位，就必須在4月初離開。

花旗集團也坦言，為了進行公司改革，將大刀裁員2萬人。此外，Nike公開高達20億美元的成本削減計畫，內容包括員工資遣費，確切的裁員規模仍有待官方進一步說明。

科技業與新創產業衝擊較為嚴重，微軟將針對動視、Xbox及ZeniMax等團隊裁員近2千人；英特爾也警告，2023年進行5輪裁員後，今年會有更多的裁員動作；新創物流企業Flexport宣布裁員2成員工，改善公司營運狀況。

至於經濟衰退的可能性如呵？知名對沖基金、資產管理集團Brevan Howard高級經濟學家Jason Cummins指出，美國去年躲過經濟衰退，但今年就沒那麼幸運，聯準會誤判高通膨持續的時間，導致貨幣政策過於緊縮，已經逐漸拖累經濟。