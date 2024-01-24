美艦今晚由北向南航經台海 國防部：全程掌握 22:512024/01/24 中時 李奇叡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部今晚表示，美艦乙艘今日由北向南航經台灣海峽。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今晚表示，美艦乙艘今日由北向南航經台灣海峽。 對此，國防部表示，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。 王傳一吃出新生意！ 搶當斜槓青年助職人走出在地 退將驚爆陸3大「灰色地帶作戰」：台灣會斷線 《國際產業》美國防部禁買中國電池 陸媒：舊聞、影響小 #國防部 #美艦 #航經 #全程 #今晚 也許您會感興趣 推薦閱讀 共軍海空動態示意圖更新 國防部：避免敵方認知作戰擾軍心 13:552024/01/16 政治 不合格戰鬥背心 1.3萬件已服役！廠商須賠軍備局52萬元 14:262024/01/21 社會 PLG》林書豪左踝舊傷復發 今晚國王與鋼鐵人之戰再缺席 12:292024/01/21 體育 美晶片大廠拋震撼彈 盤後慘殺！今晚半導體股恐坐不住 12:562024/01/24 財經 今晚起2地區進冰箱 體感剩0度 寒流連凍54小時 08:212024/01/22 生活 美國會頒新規 2027年起禁國防部向6陸企採購電池 10:292024/01/21 兩岸 打到Toyz頭破血流！網紅超哥今移送分局 全程「不發一語」 10:192024/01/21 社會 中共運12機逼近東引防區 國防部空軍遭監院糾正 12:362024/01/22 政治 菲國防部長：中國外交部發言人侮辱我們總統和菲律賓民族 01:222024/01/18 兩岸 中共運12機被目擊抵東引上空 監院痛批國防部：監偵能力確有疏漏 16:142024/01/22 政治 搭機全程受困廁所！他遭高空「拋甩」慘況曝 17:312024/01/19 國際 國防部公布我對美軍購飛彈技術支援 總額7億餘元 13:262024/01/16 政治 前參謀總長劉和謙23日公祭 10國防部長任治喪正副主委 14:322024/01/22 政治 外媒曝共軍3月恐對台軍演？ 國防部回應了 13:322024/01/16 政治 國防部英文又出包 「這名詞」糗被美國人糾正 21:302024/01/22 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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