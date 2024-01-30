大陸取消M503航路由北向南飛行偏置，未來航班將更貼近海峽中線飛行。（資料照）
大陸取消M503航路由北向南飛行偏置，未來航班將更貼近海峽中線飛行。（資料照）

大陸國台辦今晚突拋出取消M503航路由北向南飛行偏置，並啟動W122、123航路由西向東飛行，未來航班將更貼近海峽中線飛行，交通部民用航空局表示，深表遺憾並嚴正抗議，至於因該措施可能產生的相關影響及我方處置等細節，將與相關機關進一步評估及商討後，再對外說明。

M503航路貼近海峽中線，從規畫到大陸宣布生效，兩岸已爭執多年，2015年3月兩岸經溝通後，陸方啟用航路，運行由北向南的航班。2018年1月，大陸民航局突宣布M503由南向北，以及W121、W122、W123等3條航路啟用，兩岸再度陷入緊張。

目前M503航路上的航班，被安排飛在偏西6海里處，而W122、123銜接航路，只有由東向西飛行。如今大陸宣布M503由北向南飛行的6海里偏置取消，讓航班更貼近海峽中線，W122、123也將開始由西向東飛行，飛行方向將是面朝台灣。

民航局回應，有關大陸方面片面宣布M503航路，由北向南飛航不再帶偏西飛航，以及啟用W122、W123航路由西向東飛行一事，因陸方措施與2015年啟動該航路時雙方溝通結果有明顯差距，我方深表遺憾並嚴正抗議，至於因該措施可能產生的相關影響及我方處置等細節，民航局將與相關機關進一步評估及商討後，再對外說明。

陸M503航線2月起恐更貼近海峽中線 國台辦表態了
陸駭客恐破壞美為犯台做準備 華府出手了
大陸最大深遠海多功能救助船 「南海救103」輪將投用
#民航局 #大陸 #國台辦 #M503 #航路