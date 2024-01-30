大陸湖北省黃石市中級人民法院昨（29）日開庭審理大陸足球協會前黨委副書記、主席陳戌源收賄案，陳在庭上當庭認罪，承認非法收了8103萬人民幣（約3.4億元新台幣）的財物，法院將擇期宣判。

根據《新華社》昨報導，陳戌源遭檢方指控，先後擔任上海國際港務（集團）股份有限公司總裁、董事長、中國足球協會換屆籌備組組長、中國足球協會主席期間，利用職務之便，在協助賽事安排、投資經營時，非法收取8103萬人民幣財物，檢方提請以《受賄罪》追究他的刑事責任。

報導提到，庭審期間檢方出示了相關證據，陳戌源在進行最後陳述時，當庭表示認罪，最後，法庭宣布休庭，將擇期宣判。

而除了陳戌源，大陸足球協會前常務副秘書長兼國家隊管理部原部長陳永亮，武漢全民健身中心前副主任劉磊的受賄、行賄案，當天也分別在湖北省鹹寧市鹹安區人民法院、湖北省嘉魚縣人民法院開庭審理。