許多人從飯店退房會帶走房間內的備品，一名網友表示，在小紅書看到有大陸人拿小瓶子分裝沐浴乳帶回家，讓他相當震驚，其他網友直呼「大瓶的我都不敢用，還有人想帶回家喔？」不過內行人說沐浴備品本來就能拿，飯店若考量成本會加錢在房價或改用旅行組，還有房務人員表示「巴不得客人都把一次性用品全帶走」。

一名網友在批踢踢發文指出，滑小紅書看到有大陸人覺得飯店的沐浴乳很高級，想拿瓶子裝一些回家，結果其他網友一面倒支持，讓他看了相當訝異，「我的認知是旅行組或一小塊香皂那種可以帶回家，但沒看過、也沒想過這種大罐的拿分裝罐帶回家。」

貼文曝光引發熱烈討論，許多網友留言「可以吧，如果真的好用，我是會直接問櫃台是哪個牌子」、「跟朋友出遊有看到他拿過耶」、「包裝的會拿，整瓶不會分裝」、「那種大瓶的我都不敢用，還有人偷回家喔？」

有網友認為沐浴備品本來就能帶走，「有成本考量的話，飯店會加在房價上或提供小瓶分裝吧。」曾當過房務人員的網友直言，「能拿的全拿走，房務員都極度希望客人把那些一次性備品拿走，毛巾都使用過，這樣不用特別去記要補哪些。」