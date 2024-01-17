大陸紅星新聞報導，大陸國務院新聞辦17日舉行新聞發布會指出， 2023年底中國大陸人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）14億0967萬人，比上年末減少208萬人。全年出生人口902萬人，人口出生率為6.39‰；死亡人口1110萬人，人口死亡率為7.87‰；人口自然增長率為-1.48‰。

紅星新聞報導，從性別構成看，男性人口7億2032萬人，女性人口6億8935萬人，總人口性別比為104.49（以女性為100）。

從年齡構成看，16-59歲的勞動年齡人口8億6481萬人，占大陸全國人口的比重為61.3％；60歲以上人口2億9697萬人，占大陸人口的21.1％，其中65歲以上人口2億1676萬人，占大陸人口的15.4％。

從城鄉構成看，城鎮常住人口93267萬人，比上年末增加1196萬人；鄉村常住人口47700萬人，減少1404萬人；城鎮人口占全國人口的比重（城鎮化率）為66.16％，比上年末提高0.94個百分點。