2024台北國際電玩展（Taipei Game Show）今（25）日至28日在南港展覽館1館盛大登場，這次匯集來自26國家地區、377家業者，首度全面啟用4、5樓共兩層樓展區，展出橫跨主機、PC、行動裝置遊戲平台的熱門作品、獨立遊戲、不插電的桌遊，共計逾300款，同時有還未上市的遊戲讓玩家現場試玩，還有許多暢銷IP、電競賽事、主機、硬體周邊商品等。主辦單位台北市電腦公會也大手筆送出好禮，玩家購票入場，除了暢玩遊戲，還有機會將最新的PlayStation 5新款輕型光碟版主機、Nintendo Switch OLED等主機免費帶回家。

Coser裝扮成《蕾斯萊莉婭娜的鍊金工房 ～忘卻的鍊金術與極夜的解放者～》裡的角色，宣吿國際版正式上線。（古明弘攝）

活動展出期間延續與Steam合作舉辦特賣會，逾200款遊戲祭出最低3折起的超優惠價格，於1月27日可透過平台首頁進入特賣活動頁面，玩家可趁機，在年前入手想要的遊戲。此外，Taipei Game Show ONLINE將於1月26至27日下午1點至3點，於官方合作媒體現在不要NOW的YouTube頻道與Bilibili、虎牙直播同步海外聯播，共計4檔精彩節目，不僅有遊戲製作人的訪談互動，還有全新遊戲平台Funtico.com將與遊戲《Heroes of the Citadel》首度發表內容。

精心裝扮的Coser吸引許多玩家搶拍。（古明弘攝）

玩家在任天堂專區試玩遊戲，在沈浸式的空間裡格外有樂趣。（古明弘攝）

今年台北國際電玩展適逢主辦單位台北市電腦商業同業公會（Taipei Computer Association，TCA）邁入50個年頭，現場特別設置「TCA50周年星光同樂會」攤位，邀請會員廠商攜家帶眷回娘家，現場除了以同樂主題，呈現TCA在半世紀來對ICT產業的推動努力。另外廣大的台北國際電玩展玩家也可前往體驗可愛的拍貼機；值得一提的是，現場更首度舉辦徵才招募，邀請對ICT產業或舉辦展覽有興趣的人才投遞履歷。

2024台北國際電玩展的寶可夢攤位上展示2月2日才發售的噴火龍頂級收藏箱，收錄特點卡「噴火龍ex」閃卡、橡膠對戰桌墊、傷害指示物骰子等多樣卡牌周邊商品。 （古明弘攝）

台北市電腦公會理事長彭双浪表示，今年的台北國際電玩展總共有超過國內外知名300款的遊戲作品，比去年成長超過2成。日本遊戲大廠「任天堂」、「集英社遊戲」、「萬代南夢宮娛樂」、韓國上市遊戲公司「WEMADE」及「台灣大哥大」等知名業者參與。其中，跨平台遊戲已成現在的潮流趨勢，這次也有不少跨平台的大遊戲作品展出。

可愛的皮卡丘於特定時間出現在拍照區與玩家互動。（古明弘攝）

除了熱鬧的「玩家區」，「商務區」將首度啟用5樓展區舉辦，來自韓國、日本、菲律賓、新加坡的知名遊戲展組團參與；而亞太遊戲高峰會的年度大會則邀請來自萬代南夢宮娛樂、SQUARE ENIX、SHUEISHA GAMES、Ubisoft等知名大廠的業界人士，揭露幕後秘辛，另外，因應時下元宇宙、Web3.0、生成式AI等熱門議題，打造兩大主題專場，邀請專業講師以全方位觀點，為聽眾解析最新遊戲產業樣態。

在2024台北國際電玩展上，活動主持人也穿著特色服裝向遊戲角色致敬。（古明弘攝）