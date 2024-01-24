大陸人社部就業促進司副司長運東24日在2023年第4季新聞發佈會上指出，從走勢看，2024年就業工作穩的基礎總體牢靠，經濟增長將進一步恢復，新舊動能加快轉換，新的就業增長點不斷出現，為穩就業提供堅實支撐。但同時經濟運行不確定因素增多，社會預期偏弱，就業總量壓力不減，結構性矛盾依然存在，穩就業需要付出更多努力。

之後將祭出包含更加突出政策協同、更加突出崗位挖掘、更加突出創業帶動、更加突出重點群體、更加突出服務匹配等5大方面行動，堅持穩中求進，加快完善高品質充分就業促進機制，加力穩固就業向好態勢。

大陸人社部政策研究司副司長陳峰也說明，去年透過低失業、工傷保險費率政策，實施穩崗返還政策，重啟一次性擴崗補助，為企業減少成本超過2000億元（人民幣，下同）。就業補助資金支出超過1000億元，讓全年城鎮新增就業1244萬人，12月城鎮調查失業率為5.1％。

在勞動關係和工資收入分配方面，大陸人社部表示，2023年在保障農民工工資支付工作力道持續加大，將深化根治欠薪，扎實開展根治欠薪冬季專項行動，從2023年11月10日至2024年春節前，強化對欠薪問題的專項整治，進行「春暖農民工」、「薪暖農民工」、「城暖農民工」等專項服務行動，並優化農民工工資監控預警平台。