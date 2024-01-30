大陸民航局30日宣布取消M503航線自北向南飛行偏置，並將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行。國民黨立委陳以信表示，民進黨政府在兩岸關係上總是「嘴巴說說，沒有動作」，才造成今天大陸單方面調整M503。新科立委羅智強則痛批，當時民進黨痛批前總統馬英九「已無能到把台灣賣光光了」，那現在蔡政府是不是更無能，更賣台？

陳以信表示，大陸的單方作為，並沒有經過跟台灣方面的協調，對於空域會造成更大程度的擠壓，等於是實質的取消了海峽中線。另外增加東西向航道，也會增加判別上的難度，從福建的機場西往東飛直衝過來，我國應變時間就會變得非常的短，這是國安極大的挑戰。

陳說，民進黨主席賴清德當選總統後，外界起初認為大陸會有「聽其言，觀其行」的時間，但從諾魯的斷交還有M503的單方面調整，似乎沒有觀察期存在，大陸動作一波接一波，從國際到台海，都步步緊逼，未來可能會擴展到外交或兩岸事務，甚至影響到ECFA的存續。

陳以信說，民進黨政府在兩岸關係上總是「嘴巴說說，沒有動作」，說要正常交流，開放陸客，都沒下文，才造成今天大陸單方面調整M503，民進黨政府當務之急要落實兩岸交流正常化，互動正常化。

羅智強則直言，M503事件再度證明，還馬英九公道者必蔡英文。民進黨在「強烈抗議」的同時，也請正視兩個事實。第一，2015年，大陸宣布新設M503航路，逼近海峽中線，馬英九政府立刻透過兩岸協商機制進行協商，大陸政府讓步。但當時民進黨立委仍痛批「政府已無能到把台灣賣光光了」、要「馬政府儘快下台」，現在M503航線不再偏航，離海峽中線更近，那麼是否意謂蔡政府「更無能」、「更賣台」？

羅接著說，第二， 2018年，民進黨政府對M503航線問題，曾強硬表示「凡侵入海峽中線以東區域，威脅我國空防安全者，國軍必定依『國軍經常戰備時期突發狀況處置規定』予以攔截、警告與驅離。」別說M503的商用航線不再偏航，更接近海峽中線，中共軍機都已常態化越過海峽中線，請問民進黨政府，攔截了嗎？驅離了嗎？

羅智強表示，當然希望中國大陸尊重海峽中線，也反對中國大陸軍機越過海峽中線威嚇台灣，口頭上的抗議、讉責、反對，都很簡單，但重點是，要拿出做法保持海峽中線的安全默契，這一點馬英九做到了，民進黨做到了嗎？

國民黨立委吳斯懷則說，M503航路恢復過去規畫，打破當初的協議，其目的是政治大於軍事，軍事上偏移6海里，微不足道，大陸此次行為，算是恫嚇，給台灣施壓。呼籲民進黨當局，若還要因為意識形態影響台商返鄉過年，會失去更多民心。