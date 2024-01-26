三立入股中嘉上層公司，踩到中嘉交易案負擔紅線，國家通訊傳播委員會(NCC)於24日公布三立違法入股中嘉案，結果重罰中嘉旗下12家系統台各120萬元，共1440萬元，但並未開罰三立。對此，國民黨準立委羅智強嗆說，NCC只罰中嘉不罰三立是「罰娼不罰嫖」，再度坐實NCC就是民進黨的附隨組織，遇到綠媒就轉彎。

羅智強今(26日)在臉書發文，護航三立，NCC的褲子還在嗎？不出所料，NCC對三立違法入股中嘉輕輕放下，再度坐實NCC就是民進黨的附隨組織，遇到綠媒就轉彎。

羅智強指出，三立透過層層持股轉讓、人頭代持等手段，持有系統台中嘉數位27％股權，違反過去NCC通過中嘉案的附負擔條款。NCC拖到大選後才公布處分，只罰中嘉、不罰三立，連NCC委員都看不下去。林麗雲、王維菁兩位NCC委員提出不同意見書，直言三立刻意隱匿持股中嘉，應重審三立的移頻換照案。

羅智強也對比，NCC將中天新聞台撤照所持理由是中天的違規裁罰過多，但中天針對裁罰提出訴訟卻一一勝訴，證明NCC根本是刻意入中天於罪。羅織罪名撤照中天，三立明知故犯入股中嘉，違反媒體壟斷事證明確，NCC卻該罰不罰。專門清算異己，淪為政治打手，NCC丟盡獨立機關的臉。

羅智強也開嗆，過去《社會秩序維護法》僅規定處罰性工作者而不處罰嫖客，被稱之為「罰娼不罰嫖」，後遭大法官釋憲宣告違憲。NCC只罰中嘉、不罰三立，即有論者謂「罰娼不罰嫖」。民進黨獨大下的NCC， 惡行劣跡罄竹難書；新國會三黨不過半，就讓大家好好看看，潮水退了，NCC的褲子還在不在？