金曲歌后蔡健雅出道多年，有著許多膾炙人口的好歌，日前按照習俗，歡慶50歲生日，她也PO出照片和粉絲分享，保養得宜的她，似乎也不太介意自己的年紀，大方的對鏡頭比出「50」，此外，另一個驚喜則是，天后蔡依林也到場為她慶生。

本月28日是蔡健雅的生日，她在昨（29）日和粉絲分享慶生畫面，並感性寫下「喜氣洋洋桃氣的來迎接下半個世紀的自己，感恩有家人朋友和貴人在身旁。接下來宇宙還有一些任務還未達成，我會全力以赴！謝謝大家的祝福！」

而在另外一個慶生派對中，天后蔡依林也到場，一頭蓬鬆的長髮、休閒打扮，對著鏡頭露出 疑似素顏甜美微笑。並PO出38秒短片，可以看到蔡依林坐在地板上彈吉他，蔡健雅在一旁指導，蔡健雅寫下「半個世紀大壽繼續慶祝ing...感謝我的心靈雞湯團員們，今天正式要改名xx吉他社團了」。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示「我是看到蔡依林嗎」、「真好奇蔡老師會不會很嚴格」、「生日快樂，這吉他社陣容太強大了吧，好羨慕」、「請問社費哪裡繳？想入社」、「感覺Tanya也快要把Jolin帶成創作女歌手啦」、「期待兩位能有新合作啊啊啊」、「下次就可以兩大巨星，一起在台上自彈自唱」、「雙蔡再來合作吧」、「50歲？根本不像啊！」