近年因疫情解封，演唱會活動「報復性增加」，大陸媒體報導，當地的售票系統疑因頁面設計瑕疵，有不少網友本來要買林俊傑的票，開心搶到票後查閱明細，竟發現自己買成了林子祥演唱會門票，平台第一時間拒絕退票，昨(17日)才鬆口會替沒入會場看林子祥演唱會的網友辦理全額退票。

據《封面新聞》報導，近日有網友反應，本來興奮要搶林俊傑演唱會的票，沒想到售票平台的頁面有陷阱，右上角寫了一小行「林子祥成都」，網友以為只是宣傳用的句子，開心付帳購買後才發現自己買成林子祥演唱會門票，向平台投訴，第一時間被打槍不給退票。

網友投訴介面瑕疵之處。（圖／翻攝自微博）

有網友表示，自己是當天下午5點買到票，發現是當晚7點半林子祥演唱會門票後，因為趕不過去只好摸摸鼻子放棄，「還有很多人是外地的，肯定更來不及」，不少人只好摸摸鼻子吞忍，據知這次烏龍約有10多位網友、共18張票受影響，金額約8萬多元台幣，而售票平台當下以表演在即為由拒絕退票。

昨該售票平台改口，願意為沒進場看表演的門票退票，引來網友熱議該介面有問題，曾有次要買蔡依林演唱會門票，最後買到蔡健雅的門票，更有人說：「這樣搞得兩位歌手都很尷尬」、「那被迫去看的人怎麼辦呢？不給處理？」、「林子祥也是實力歌手，只不過歲數大了」、「挺多人都說林子祥的票不是更值嗎？但問題是，人家是林俊傑的粉絲啊，人家想聽的是林俊傑的演唱會，不是林子祥的啊」。