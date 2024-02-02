隨著國內證券投資信託基金的蓬勃發展，基金規模不斷增長，在基金投資標的和投資區域日益多樣、廣泛，及為符合法規要求下，投信公司及保管銀行間的交割指示作業日益繁複，現行以人工作業傳真為主的交割指示方式不僅費時費力且不符效益，為提升作業自動化、簡化人工處理，第一銀行積極參與信託公會規劃、集保建置的「交割指示傳送平台」，以電子化方式辦理基金交割指示，大幅提升雙方整體效率和自動化作業。

基金保管機構是依投信公司的運用指示從事保管、處分、收付基金資產，每日例行事務繁雜，除需個別約定指示傳輸方法外，傳輸方法亦不一，需要大量的人力作業成本，保管銀行除須核對並確認交割指示來自投信公司有權人員，還須將接收的資料，鍵入內部系統與交割指示核對無誤後，才能辦理後續交割，最後再將處理結果以書面傳真回覆給投信公司，整個過程中保管銀行多以人工作業，費時費力且極易產生錯誤。

鑑於集保傳輸平台已建置完成，並獲得金管會同意投信公司與保管銀行間可透過「交割指示傳送平台」辦理交割指示，一銀將全面推動使用，並已完成系統相應設定和調整，搶先於2月5日與投信公司上線使用，以達到傳輸單一化、傳檔彈性化、文件電子化、服務擴大化、自動化、降低人力和提升作業效率等效能。

一銀自1988年開辦保管業務迄今已逾30年，目前保管資產規模超過1兆元，隨著基金市場的蓬勃發展，為符合與時俱進的法規要求、提升作業效率、降低人工錯誤等，一銀自行開發新保管系統，並取得經濟部智慧財產局核發新型「專利證書」，持續運用科技與創新，導入RPA（機器人流程自動化）等優化作業流程，以因應數位轉型發展，同時以提供客戶完整的保管服務為目標，並曾獲工商時報主辦、信託公會協辦的第二屆多元信託創新獎的「最佳基金保管信託獎－優質獎」。

擁有最佳的基金保管服務團隊的一銀，長久以來推動創新思維及力求進步的理念不曾改變，將持續優化基金保管作業，提供客戶各項迅速、安全、正確的保管銀行服務，成為「託付一銀、安心守護」的基金資產最佳守護員。