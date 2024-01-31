據TNCAP評等資料顯示，NISSAN KICKS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護81%、兒童保護84%、行人保護81%及安全輔助59%，依據星級評等平衡標準規定，KICKS車型整體星級評等為五顆星。

NISSAN KICKS獲得TNCAP（臺灣新車安全評等）整體星級評等為五顆星。（交通部提供）

NISSAN KICKS為國內熱銷的跨界休旅車款，在市場上有多年的熱銷好口碑，自2018年上市至今連續獲得5年的Top 10佳績，2022年推出強化引擎、科技配備並且強化整體結構的小改款，也是這次TNCAP的測試車款。據廠方資料，該車採用UHSS超高剛性鋼材強化車體核心骨架，使用比例相較過往提升14%，結合ZONE BODY超剛性安全車體結構，可提供車主更安心的駕馭體驗。

評等報告指出，首先，NISSAN KICKS在前方偏置撞擊試驗後，駕駛與乘客各身體部位具有「優良」或「良好」保護效果；其次，在前方全寬撞擊試驗後，駕駛重要身體部位具有「優良」保護效果；在側方撞擊試驗後，重要身體部位都具有「優良」保護效果，獲得滿分。

NISSAN KICKS採用UHSS超高剛性鋼材強化車體核心骨架及ZONE BODY超剛性安全車體。（裕隆日產提供）

NISSAN KICKS在更嚴苛試驗條件的側方立柱撞擊下，胸部保護性能評為「尚可」接受，其他重要身體部位具有「優良」保護效果；在執行前排座椅及後排座椅鞭甩試驗後，前座及後座對於乘員頸部保護性能評為「尚可」接受。其標配的緊急煞車輔助系統，在執行市區試驗項目中，所有試驗速度下，未發生碰撞傷害。

特別值得注意的是，NISSAN KICKS在6歲與10歲兒童碰撞性能表現上，分別為執行前方偏置撞擊試驗後，10歲兒童人偶頸部保護性能評為「尚可」接受，車內兒童其他重要身體部位皆具有「優良」或「良好」保護效果；在側方撞擊試驗後，重要身體部位具有「優良」保護效果，獲得滿分。

車主手冊清楚記載該車型後座適用的兒童保護裝置資訊，經試驗後可正確地安裝所有類型，包括通用型、ISOFIX及i-Size規格的兒童保護裝置，且業者針對所有不同年齡層兒童推薦所適合乘坐的兒童保護裝置，車輛於第二排左側及右側具有可安裝i-Size兒童保護裝置的功能且均有i-Size標識，並可容納較大型後向兒童保護裝置。

NISSAN KICKS具同級唯一PFCW超視距車輛追撞警示系統以及P-IEB防追撞緊急剎車系統等主被動安全輔助系統。（裕隆日產提供）

在日受社會重視的行人保護試驗項目下，NISSAN KICKS在引擎蓋位置大部分具有「優良」或「良好」保護效果，在骨盆衝擊試驗與腿部衝擊試驗時，車輛前方保險桿對於行人腿部具有「優良」保護效果，但部分前方結構對於大腿骨及骨盆造成較大的衝擊力量致保護性能評為「尚可」接受。

NISSAN KICKS於2022年10月發表小改款，提供多達14種車色選擇。（裕隆日產提供）

事實上，NISSAN KICKS車系自2018年上市後，即以年輕動感外觀及豐富的智行安全配備的優質產品力，其1.6L自然進氣引擎可提供135ps/16.7kgm最大動力輸出，並在動力及油耗上達到完美平衡，廣受消費者好評，至2022年9月小改款上市前已累計銷售近5.8萬台，穩坐小型跨界休旅車冠軍，還曾榮獲2019年度風雲車三冠王大獎，受到專業汽車媒體一致好評肯定，是消費者心中的小型跨界休旅熱門優質車款。

裕隆日產於2022年10月推出全新改款KICKS時，強調「外型、安全、便利、動力」為產品四大升級特色，尤其全車規標配NISSAN智行安全科技，搭載ICC智慧型全速域定速控制系統、同級唯一PFCW超視距車輛追撞警示系統以及P-IEB防追撞緊急剎車系統等主被動安全輔助系統，同時也是首款國產車導入EPKB電子駐剎車系統科技的車款，不僅是國內小型跨界休旅的指標車款，也是裕隆日產近年來最成功的車款之一。

裕隆日產本月針對KICKS推出限時加碼「NISSAN家值美滿」促銷優惠（https://reurl.cc/VNz7lb），提供保險升級、3萬配件金，以及多項分期優惠，詳情請洽各經銷公司。