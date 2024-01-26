該路口設置有「全線禁止停車，救援車除外」。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄前鎮區五路日前發生一起住宅火警，消防人員十萬火急前往現場時，卻有1輛休旅車紅線違停，雖然未擋到消防車救災去路，但該路口有設置「全線禁止停車，救援車除外」標誌，警方說如有接獲民眾檢舉，將可依法開罰。

前鎮區中華五路於23日下午3點多發生火警，消防局出動8車19人前往搶救，不過就當消防車火速趕赴時，卻發現1輛藍色休旅車紅線違停，雖然不至於導致消防車無法通行，但該路口也有設置「全線禁止停車，救援車除外」標誌，藍車明顯違規。

所幸該場火警為煮食不慎，到達後關閉爐火，無人員受傷。不過轄區前鎮分局說，藍色自小客車已違反《道路交通管理處罰條例》第56條1項1款：汽車駕駛人在禁止臨時停車處所停車，可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰，但經查當日並無接獲報案該處有違規停車情事，若是有接獲民眾檢舉錄案，將依相關規定辦理。

警方也呼籲駕駛人「違規停車易肇事，貪圖方便代價高」，應遵守交通規則，共同維護良好交通環境並確保自身及其他用路人安全。