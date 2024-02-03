農業部3日表示，台中市衛生單位113年1月15日至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗豬肉產品，檢出西布特羅（Cimbuterol）0.002 ppm (一種乙型受體素，法規標準為不得檢出)案，農業部立即啟動回溯機制，至來源豬場進行用藥稽查及採集豬血清、毛髮及飼料等檢體送實驗室檢驗，今日檢驗結果出爐，所有樣品均未檢出乙型受體素。另同批肉品樣品目前正在取樣檢測中，待結果出爐將立即對外公布。

農業部說明，因應市售豬肉檢出乙型受體素乙事，已立即由嘉義縣家畜疾病防治所（防治所）至來源場台糖南靖養豬場採取豬隻血清、毛髮、飼料等樣本送財團法人中央畜產會檢驗，於今日檢驗結果出爐，乙型受體素皆未檢出。同時防治所也於該場比對藥品進出貨資料及清查現場飼料、藥品、添加劑等品項，未發現有不法藥品。

農業部強調，為確保消費者安全，農業部即日起將擴大肉品檢驗，增加肉品市場豬隻毛髮樣本抽驗收量，除清查所有台糖畜殖場外，同時加強其他豬場檢驗及飼料查驗，並將持續與衛生單位合作加強牧場端及市場端之監測，共同守護國人消費肉品安全。

農業部重申，乙型受體素為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品，農政機關將持續加強抽測，經查獲違法使用，將處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，1年內再犯者更可處新臺幣250萬元以下罰鍰，畜牧業者應合法用藥切勿心存僥倖，以免違法受罰。