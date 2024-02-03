海巡署製作哏圖，盼能加強民眾對非洲豬瘟的認識。（摘自海巡署長室臉書／林瑞益高雄傳真）

年關將至，海巡署第七巡防區指揮部於2日編組兵力，針對岸際地區及港區實施「春節擴大執檢暨威力掃蕩」專案任務，以嚇阻犯罪。海巡署同時透過臉書宣傳，呼籲民眾千萬別「不小心」攜帶含有豬肉成分的食品回國，或從國外寄送含有豬肉成分的食品回台，以免面臨20萬元罰鍰。

海巡署3日說，該署第七巡防區指揮部於2月2日強化「船舶、人員進出港查驗」、「重點陸域威力掃蕩」、「國內航線通關旅客及貨輪查驗」等項目，掃蕩任務動員兵力計1艇19車48人，杜絕境外疫情入侵、確保國內農牧業及社會安定。

第七巡防區呼籲，為共同防杜不法走私入境及非洲豬瘟與新冠肺炎（COVID-19）疫情，危害國人身體健康及經濟秩序，如發現不法行為或情資，請踴躍撥打海巡署「118」免費專線，讓全民一起為維護社會治安來努力。

海巡署同時透過臉書宣傳，籲請民眾當心有些食品看起來跟豬肉毫無相關，或是內容物只有含一點點豬肉成分，很容易因為一時的疏忽就跟著行李箱一起進入台灣。如果民眾攜帶這些含有豬肉成分的食品，又被海巡人員在碼頭安檢或是貨物檢查時查獲，以及被海巡最強偵搜犬給聞了出來，恐怕就只得面臨20萬元罰鍰。