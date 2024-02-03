在流感與新冠雙重夾擊下，入冬後跑醫院的人數大增，就連小診所也天天爆滿，不少醫護直言，今年看診數比起同期高出好幾倍。疾管署推估，春節前後每日感染人數將達1.5萬人，可怕的是病毒也變得更狡猾，有2種情形快篩恐篩不出來。

醫師指出，新冠病毒不斷變異下，如今更為狡猾，有2種狀況篩不出來，一是發病初期，開始出現症狀時，快篩仍會顯示一條線，要到第3天才會出現2條線。

第二則是病毒已經先行轉移到下呼吸道，演變為肺炎，肺部遍布新冠病毒，這時插鼻腔就篩不出來，因此誤判為陰性。烏日林新醫院家醫科主任游惟勝指出，若病患有呼吸喘、痰多、高燒不退3個症狀，建議立刻到醫院就診，醫師會安排X光甚至PCR來檢測。

基層醫療協會秘書長羅源彰表示，新冠從出現症狀到快篩陽，時間會拉的比流感更長，通常要3天甚至更晚，因此建議病患，有呼吸道感染症狀，快篩應連做3天，才能確定自己有無確診。